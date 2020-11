L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ofereix un seminari de captació de talent

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) organitza aquest novembre un nou seminari en línia, en aquest cas adreçat a càrrecs directius d'empreses i professionals de Recursos Humans interessats a captar talent. Es titula "No contractis, enamora el talent" i oferirà les claus per atraure personal qualificat i generar compromís amb la creació d'una proposta de valor atractiva per a les persones candidates.

La proposta consta de dues sessions de dues hores cadascuna els dies 18 i 25 d'aquest mes de tres a cinc de la tarda. Les impartirà l'experta en selecció i desenvolupament de talent Raquel Blanco, de la consultora manresana The Talent Room. Es farà un retrat del mercat de treball actual al Solsonès i Cardona, i es compartirà els resultats de l'estudi de la competitivitat en l'atracció del talent i sobre les condicions laborals, realitzat per l'Adlsolcar. Entre d'altres, es farà incidència en allò que els candidats valoren més de les empreses. També s'explicarà com ha de ser una oferta de treball atractiva i el paper del salari emocional, i es treballaran propostes innovadores.

El seminari combinarà l'exposició de conceptes i recursos amb diàlegs i activitats participatives, motiu pel qual les places són limitades i segons ordre d'inscripció. Tot i que és una proposta gratuïta, cal inscriure-s'hi prèviament a l'enllaç https://ja.cat/CzMAN. Qui hi participi rebrà l'enllaç d'accés a la plataforma Zoom per accedir a la sessió.