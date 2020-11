Sant Llorenç inverteix 44.000 euros en feines de pavimentació i reordenació urbana

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha iniciat una sèrie d'actuacions al municipi per millorar l'espai urbà de determinades zones mitjançant treballs de pavimentació i reordenació. En concret, són tres actuacions diferents.

La més destacada es farà al car-rer de la Creueta, on hi ha l'institut escola Vall de Lord i el parc de bombers. Precisament, entre el parc de bombers i l'escola hi ha un aparcament de terra on els pares i mares que deixen els fills al centre fan mitja volta en no tenir sortida per la banda de dalt del car-rer. Així, es pavimentarà una part d'aquest aparcament i se senyalitzarà per tal de crear una petita rotonda perquè els vehicles puguin donar mitja volta al carrer.

Una altra actuació destacada és la que es durà a terme a la carretera de la Coma. La vorera esquer-ra d'aquesta via fa mesos que està en mal estat a causa de la humitat de la zona.

Tal com explica l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, se substituirà el paviment de panot actual per asfalt i s'habilitaran zones d'aparcament a la zona, ja que actualment ja s'utilitzava la vorera per aparcar-hi vehicles i hi ha necessitat d'aparcament en aquesta via. També es pavimentarà el carrer Obaga Negra.

La tercera actuació de pavimentació es durà a terme a l'accés a l'aparcament d'autocaravanes situat sota la plaça del mur, que actualment era de terra.

Les diferents actuacions comporten una inversió de 44.000 euros, dels quals se'n farà càrrec l'Ajuntament amb fons propis.



L'ajuntament vell es posa al dia

L'ajuntament vell també serà objecte d'algunes obres per regularitzar la seva situació.

El batlle explica que actualment l'edifici situat al carrer Major presenta problemes amb l'entrada d'aigua quan plou, fet que afecta l'activitat de les entitats que avui en dia utilitzen aquest equipament municipal.

Així, es farà una subtitució dels baixants i canals de l'edifici i també es prolongarà la teulada a la banda del carrer la Pau per solucionar el problema de l'aigua. S'aprofitarà l'actuació per fer un repàs de l'estat actual de la teulada i també es farà un accés a la coberta ja que fins ara no n'hi havia cap.

L'actuació té un cost previst d'aproximadament 7.900 euros que provindran de fons propis del consistori.