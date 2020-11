Solsona tindrà una zona blava gratuïta a la carretera de Bassella

L'Ajuntament de Solsona preveu que entri en vigor una nova zona blava d'estacionament limitat gratuït a la carretera de Bassella abans que acabi el 2021. La mesura afectarà el tram comprès entre la rotonda del Pont i la cruïlla amb el Vall Fred pel costat nord, fora muralla. D'aquesta manera es vol ordenar una via a petició d'alguns dels seus establiments i facilitar que hi hagi més disponibilitat d'espai d'estacionament en punts concrets, com el de l'oficina de Correus.

Establiments de la zona demanen zona blava per propiciar la rotació de vehicles en aquesta via. Des que aquest tipus de regulació de l'estacionament va començar a implantar-se, el 2013, en àmbits perimètrics al nucli antic i altres eixos comercials, s'ha demostrat que afavoreix la disponibilitat de places tant per a comerços com per a residents. Els conductors poden aparcar-hi un màxim de temps de dues hores de dilluns a dissabte en l'horari comercial, de nou a una i de cinc a vuit.

Els treballs de senyalització de la zona blava a la carretera de Bassella començaran com més aviat millor, segons va afirmar ahir l'Ajuntament. La regidoria de Governació aprofitarà aquesta ordenació per habilitar una nova zona de càrrega i descàrrega a l'altura de l'encreuament amb el Vall Fred i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda.

Simultàniament, s'aprofitarà aquesta intervenció per ampliar la zona blava del carrer de la Bòfia en el tram de vial que no està regulat, i les places d'aparcament d'aquesta part passaran de ser en bateria a estacionaments en línia, una mesura que es considera necessària per l'estretor del carrer.

Segons explica l'alcalde i responsable de Governació, David Rodríguez, posteriorment «l'altra via de l'entramat urbà que cal reordenar és l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre per diversos motius, tant pel fet de ser també perimètrica al recinte emmurallat com per la presència de serveis essencials com el Centre Sanitari». En aquest cas, però, encara s'ha d'estudiar-ne el planejament general.

En aquest sentit, alguns establiments de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre ho valoren positivament, com és el cas de la perruqueria Miquel. «Trobo bé que es vulgui fer una zona blava aquí. Normalment sempre hi ha els mateixos vehicles aparcats i aquesta mesura podria ajudar que els clients hi puguin trobar aparcament més fàcilment. M'estranya que encara no s'hagi fet», afirmava el propietari de la perruqueria, Miquel Estany.

D'altra banda, l'administratiu del bar restaurant El Cobert de la carretera de Bassella, Miquel Villaró, no està d'acord amb la creació de més zona blava ja que tem que en un futur aquestes zones siguin de pagament.