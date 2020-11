Una proposta privada vol impulsar la sobirania energètica al Solsonès

El Solsonès és una comarca que per les seves característiques podria explotar molt més del que ho fa l'aplicació de les energies renovables. En aquest sentit, la cooperativa Territori de Masies va traslladar aquest dijous al Consell d'Alcaldes una demanda per fer del Solsonès un exemple de com aconseguir la sobirania energètica amb el treball conjunt de l'administració pública i la iniciativa privada tot aplicant mesures relacionades amb les bonificacions fiscals o les subvencions.

Arnau Vilaseca i Marcel·lí Corominas, socis de la cooperativa Territori de Masies, van aprofitar la presentació d'una compra col·lectiva de plaques solars per traslladar als alcaldes de la comarca la proposta de fer del Solsonès un territori sobirà energèticament. En aquest sentit van apuntar tres mesures que es podrien treballar des d'un punt de vista polític i van demanar que es treballés en aquesta idea de forma conjunta a la comarca.

Una d'elles és la d'oferir bonificacions fiscals en impostos com l'impost sobre béns Iimobles (IBI) o l'impost sobre contruccions, instal·lacions i obres (ICIO). Així, els representants de Territori de Masies van proposar que els ajuntaments oferissin el 95% d'excepció de l'ICIO per a obres relacionades amb la instal·lació de plaques solars i la bonificació del 50% de l'IBI en aquelles instal·lacions on s'implanti energia solar, mesures que alguns consistoris com Solsona, Olius i la Molsosa, entre d'altres, ja estan aplicant. A més, la cooperativa va proposar establir subvencions directes per tal que les persones amb rendes més baixes també puguin accedir a la sobirania energètica.

En els últims anys alguns consistoris ja han començat a aplicar bonificacions fiscals per la instal·lació de plaques solars, però la idea és que la mesura s'apliqui de manera conjunta a la comarca per tal d'aconseguir treballar d'una manera més col·laborativa i poder aconseguir l'objectiu de la sobirania energètica, i així donar la possibilitat a les persones que tenen menys recursos per accedir-hi. Alguns alcaldes, com el de Lladurs, Daniel Rovira, van valorar positivament la feina de la cooperativa del Solsonès i es van comprometre a contactar amb ells per treballar en aquest aspecte.

A més d'això, la cooperativa també va demanar que els tràmits fossin més fàcils i fluids per tirar endavant aquests projectes.