Divisió entre alcaldes per la inclusió de la comarca a la Taula del Pirineu

El Consell d'Alcaldes celebrat dijous passat va evidenciar el malestar que existeix entre alguns batlles del Solsonès pel fet que la Taula del Pirineu creada pels cinc diputats pirinencs de la Diputació de Lleida, entre els quals es troba l'alcalde de Clariana del Cardener, Albert Bajona, no hagi inclòs tota la comarca i només ho hagi fet amb 4 dels 15 municipis.

La Taula del Pirineu es va crear el mes de juny passat amb l'objectiu d'incidir en les polítiques de la Diputació de Lleida però també en les de la Generalitat i en les del govern de l'Estat per tal de millorar la situació de les comarques pirinenques, sobretot en matèria de comunicacions i telecomunicacions. En aquest sentit, el setembre la Diputació de Lleida va atorgar els ajuts del Pla de Cooperació Municipal en què tots els municipis de les comarques de la Cerdanya (la part de Lleida), l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran rebien un ajut per ser considerats municipis del Pirineu, de la mateixa manera que Gósol, l'únic municipi del Berguedà que depèn de la Diputació de Lleida, i 4 municipis del Solsonès: Odèn, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys i Guixers.

Alguns alcaldes del Solsonès no entenen per què no s'ha inclòs tota la comarca, considerada de muntanya, a la Taula del Pirineu i argumenten que molts dels municipis del Solsonès comparteixen característiques i tenen problemàtiques semblants amb alguns dels municipis d'altres comarques que s'hi han inclòs.

El diputat d'ERC i alcalde de Clariana, Albert Bajona, va assegurar que en principi cap municipi del Solsonès havia de ser inclòs als ajuts de la Taula del Pirineu però que, després de treballar-hi molt, els diputats van acordar incloure només els 4 municipis del nord del Solsonès i Gósol.

Alcaldes de Junts com Xavier Vilalta (Pinós), Daniel Rovira (Lladurs) i Ramon Angrill (Llobera), o d'Independents com l'alcalde de Riner, Joan Solà, van proposar fer pressió a nivell comarcal per incloure tota la comarca en la Taula del Pirineu de cara als propers exercicis.

Per la seva banda, Bajona va expressar que aquesta pressió podria fer que els municipis del Solsonès que ara hi estan inclosos quedessin fora ja que assegura que va costar molta feina convèncer els altres diputats de la Taula. En el mateix sentit, el batlle de Sant Llorenç, Francesc Riu, va expressar que el fet que hi hagi representació del Solsonès a la Taula del Pirineu ja és un bé per a la comarca malgrat que no hi hagi tots els municipis inclosos, i va alertar del perill de pressionar els altres diputats pirinencs per a la continuïtat dels municipis del Solsonès inclosos en la iniciativa.