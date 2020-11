L'arribada de Junts al Solsonès no afecta la base del PDeCAT

El nou grup polític liderat per Carles Puigdemont, Junts, continua creixent amb la formació de noves executives arreu de Catalunya. En el cas del Solsonès i contràriament a altres territoris, la creació de Junts no ha suposat, de moment, un gran nombre de baixes al PDeCAT per passar-se a Junts, sinó que ha format una executiva que té la presència de 4 dels 5 alcaldes del grup d'Independents de la comarca.

Junts va escollir aquest cap de setmana la seva executiva comarcal, que està liderada per Sílvia Torra, regidora de Solsona per CiU entre el 2011 i el 2016, quan va deixar la política activa per decisions personals i que ara ha decidit passar del PDeCAT, d'on encara era militant malgrat no participar-hi activament, a Junts per liderar-ne la nova executiva.

Marta Vizcarro i l'alcalde de Riner per Independents, Joan Solà, són els números 2 i 3 en una llista que també incorpora Toni Márquez (alcalde d'Olius), Marià Torra (alcalde de la Molsosa) i Pere Vilaginès (alcalde d'Odèn), tots batlles del Solsonès amb passat o relació amb l'àmbit convergent i que en les darreres eleccions municipals s'havien presentat com una agrupació d'electors independents. Per altra banda, el cap de llista de Junts per Catalunya en les darreres eleccions a Pinell, Manel Alòs, ha passat a Junts, com l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, tot i que aquest no ha volgut formar part de la nova executiva.

A més a més, Joan Solà, Manel Alòs i Marta Vizcarro seran membres de l'Executiva de la vegueria de Lleida que també ha sortit escollida aquest cap de setmana i que està liderada per l'alcalde de Penelles (Noguera), Eloi Bergós.

Per altra banda, el PDeCAT no ha perdut cap membre que participi de manera activa en la política comarcal actualment i manté el seu organigrama de la mateixa manera, tal com va afirmar ahir a Regió7 el president de la seva executiva comarcal i regidor de Solsona, Marc Barbens. L'únic contratemps que ha patit la formació és la militància d'Alòs i Vilalta per Junts, ja que van ser dos dels caps de llista de Junts pel Solsonès en les darreres eleccions municipals tot i no ser-ho com a militants del PDeCAt.

La líder comarcal de la nova formació destaca que l'executiva disposa de persones de diferents àmbits professionals, socials i amb diferents sensibilitats ideològiques i que «això ens enriqueix perquè al cap i a la fi el que tenim és un objectiu i tots lluitarem per aconseguir-lo», va dir Torra fent referència a fer complir el mandat de l'1 d'Octubre. Tot i això, la solsonina assegura que l'objectiu a curt temini és fer créixer la formació en diferents grups de treball i fomentar el màxim possible la participació dels afiliats.