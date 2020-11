Un impuls en el finançament ajuda a continuar la restauració de l'orgue

La comissió de l'orgue de Solsona ja ha obtingut el 87,5% del finançament necessari per a la restauració del monumental instrument de la catedral de la ciutat i ahir va anunciar l'inici de la segona fase del projecte, centrada a restaurar el moble neoclàssic. La previsió és que la restauració pugui estar completa l'any 2022 o 2023.

Mossèn Lluís Grifell, el membre de la comissió Ramon Segués, juntament amb la restauradora encarregada del moble, Claustre Augé, van explicar en què consisteix la segona fase de la restauració, que va començar fa una setmana i que ja ha comportat descobriments interessants.

Fins fa una setmana el moble neoclàssic de l'orgue estava ennegrit a causa del pas del temps i també tenia molta pols acumulada, a més d'alguns desperfectes com ratllades i esquerdes. Els treballs que s'estan duent a terme han permès veure que sota de la capa negra hi ha un marbrejat amb colors blaus, verds i daurats i han pogut comprovar que el daurat dels elements decoratius també havia quedat enfosquit. Així, la feina de Claustre Augé i el seu equip de restauradores de Kreit Restauro està traient a la llum una imatge de l'orgue que de ben segur sorprendrà els solsonins i solsonines a final de desembre, quan finalitzin aquests treballs. A més, la restauració del moble té el suport del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que s'encarregarà de realitzar un tractament per eliminar els corcs que s'han detectat a la fusta del moble.

Grifell va afirmar que des de la comissió no s'esperava poder aconseguir el finançament complet per dur a terme la restauració de l'orgue. Tot va canviar aquest setembre, quan la sol·licitud de la subvenció europea FEDER que havia quedat congelada a causa de la pandèmia es va desencallar. Cal dir que aquesta subvenció suposa més de la meitat del cost del projecte de restauració de l'orgue. Juntament amb el FEDER, la comissió ha acumulat 425.000 euros en subvencions de la Generalitat, l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal i el Bisbat, entre d'altres. Per altra banda, fins ara s'han recaptat 163.000 euros gràcies a aportacions de particulars, empreses, entitats eclesiàstiques i també la Generalitat. Ara falta aconseguir la resta de finançament, uns 83.500 euros, per arribar al cost total del projecte, de 671.500 euros. En aquest sentit la comissió fa una crida a donar suport al projecte per assolir el 100% del finançament.

El projecte de restauració va començar l'octubre del 2019. La primera fase va consistir a restaurar les manxes, els tubs de fusta i els secrets, les peces que dirigeixen l'aire de l'orgue a uns tubs o uns altres. Fins la setmana passada, quan va començar la segona fase, encara es podia tocar música a l'instrument, ja que la cadireta encara estava operativa. A partir d'ara, la propera fase que es té previst que comenci properament consistirà en la reparació dels tubs de metall, els teclats i la col·locació d'aquests elements a l'instrument i el nou pedaler, que passarà de 12 registres a 30.



Un orgue únic a Catalunya

L'orgue de Solsona el va construir el 1853 el mestre orguener Gaietà Vilardebó i no ha estat mai restaurat fins ara. El 1885, Juan Florenzano el va romantitzar donant la possibilitat a l'instrument de tocar sonoritats barroques i romàntiques, i és l'únic de Catalunya que té aquesta característica. El monumental instrument està format per 3.615 tubs i pot tocar fins a 46 registres diferents.