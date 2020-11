L'Ajuntament de Solsona arranja un tram de vorera del carrer del Castell

Recentment s'ha completat l'arranjament d'un nou tram de vorera del carrer del Castell de Solsona que estava molt malmès. El tram és el que va del carrer de les Llices fins a l'encreuament amb el de Sant Pau. Se n'han renovat les vorades i el panot en mal estat, mantenint-ne la tipologia existent, i s'ha aprofitat l'actuació per substituir les canonades antigues de plom per unes de noves de polietilè.

Aquesta actuació l'ha dut a terme la brigada municipal amb el suport de dos oficials i dos peons que han treballat en el si d'aquest cos els darrers nou mesos per mitjà de plans d'ocupació. La seva funció principal ha estat la millora del l'espai urbà. Entre altres tasques que han desenvolupat també durant aquest temps, hi ha hagut construir passos de vianants elevats; suprimir barreres arquitectòniques; executar l'obra civil d'instal·lació de dos nous punts de càrrega de vehicles elèctrics, i instal·lar nous senyals d'establiments a l'eix comercial que s'estén des del passeig fins al portal del Pont. Aquesta setmana, d'altra banda, la brigada ha començat a treballar en un tram del carrer de Mirabalda per sanejar el rejuntament d'algunes lloses i canviar-ne les més malmeses.

La millora de les voreres del nucli antic es preveu anar desplegant a mesura que l'Ajuntament pugui acollir-se a nous plans d'ocupació, que es convoquen anualment en el projecte de Treball als barris i que són gestionats des de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.