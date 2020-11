La Diputació subvenciona el nou tanatori amb 96.500 euros

La Diputació de Lleida ha aprovat les subvencions del Pla de Dinamització Local de la província, de les quals se n'han beneficiat els 15 ajuntaments de la comarca més l'entitat municipal descentralitzada de Canalda, amb més de 600.000 euros en ajuts. Un d'aquests és per a un dels projectes més ambiciosos dels últims anys a Solsona, la construcció del nou tanatori, que rebrà una subvenció de 96.500 euros.

En el darrer ple celebrat a final de setembre els membres del consistori solsoní van aprovar una modificació de crèdit per destinar 1,7 milions d'euros del romanent de tresoreria a la construcció del tanatori que se situarà a l'antic Club Sant Jordi, que té un pressupost d'1.715.686,14 euros. Per altra banda, el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va assegurar en aquell moment que l'Ajuntament disposaria de 800.000 euros en subvencions, gairebé el 50% del cost total del projecte. Així, aquests 96.500 euros de la Diputació de Lleida són una part de l'import subvencionat que es dedicarà a la construcció del tanatori.

Més enllà d'aquest treball, la Diputació també ha subvencionat altres projectes a la comarca com la millora dels accessos i de la connectivitat digital a la zona esportiva, escolar i cultural de Sant Llorenç de Morunys (34.600 euros), la restauració de la planta primera de la Casa Gran del Santuari del Miracle per adaptar l'espai com a sala d'exposicions temporals (34.566 euros) o el condicionament dels camins rurals de Can Feliu i la Parella de Navès (41.190 euros), entre d'altres.

L'execució d'aquest últim ja ha sortit a concurs amb un pressupost de 105.678 euros. La dificultat d'accés a les masies i diferents paratges de Navès és un inconvenient que hipoteca el desenvolupament integral i la preservació dels valors naturals d'aquesta zona. És per això que l'Ajuntament vol ordenar el seu territori començant per garantir uns accessos adequats. Els camins en qüestió donen accés a diverses masies i explotacions agrícoles i ramaderes del municipi. El ferm està en mal estat i amb aquesta actuació es vol garantir uns bons desguassos laterals i una correcta banda de rodament tenint en compte que aquests camins són una via prioritària en casos d'emergència.