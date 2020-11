L'oposició del Consell troba a faltar el nou servei de recollida en el pressupost

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar ahir el pressupost de l'any 2021 amb un increment de gairebé 2,5 milions d'euros respecte del del 2020, augment sobretot donat pel capítol d'inversions. Tot i això, l'oposició va trobar a faltar una previsió del nou model de recollida selectiva comarcal que es vol aplicar el 2021.

El pressupost es va aprovar amb els únics vots a favor dels 9 consellers d'ERC, l'abstenció dels dos consellers d'Independents i els 8 vots en contra dels consellers de Junts i la CUP.

La portaveu de Junts, Isabel Pérez, va argumentar el seu vot en contra dient que, tot i que és un pressupost similar al de l'any passat, manté les mancances que ja tenia el del 2020. Així, va fer referència a projectes que quedaven sense resposta com el del nou model comarcal de recollida selectiva. Pérez va apuntar que els municipis de la comarca encara no saben quants diners han de destinar a aquest servei que es vol aplicar aquest any en els seus respectius pressupostos del 2021 perquè el Consell encara no els ha informat de quin cost els comportarà.

Òscar Garcia, de la CUP, també hi va votar en contra. Tot i considerar que els Consells Comarcals tenen poc marge de maniobra, creu que en les competències estrictament de l'ens comarcal no s'havien fet del tot bé les coses. Pel que fa a la recollida de residus, Garcia va apuntar que la situació no aguantarà molt més a aquest ritme i que a la seva formació li hauria agradat que aquest any s'hagués apostat d'una manera clara i definitiva pel nou servei de recollida selectiva.

El portaveu d'Independents, Joan Solà, i l'alcalde de Riner, Joan Solà, també van criticar el govern pel fet que els ajuntaments encara no saben quins costos hauran d'assumir de cara al 2021.