Territori aprova definitivament l'ampliació del centre de cria de falcons d'Odèn

La Comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquest divendres de forma definitiva el Pla especial per legalitzar les instal·lacions existents del Roc Falcon, el centre de cria d'aus rapinyaires situat a Odèn, i incloure'n de noves per garantir el seu bon funcionament.

L'objectiu d'aquest nou Pla especial és regular, dins de la legislació vigent, la totalitat dels usos de l'activitat, recollint les construccions i instal·lacions existents i les necessàries per a una futura ampliació, garantint la coherència i connectivitat de tot el conjunt. Així, el complex comptarà amb aviaris, cambres de cria i les seves instal·lacions de suport, com sala d'incubació, clínica veterinària, escorxador i cuina d'aliments per a les aus; granges per produir l'aliment i les preses dels falcons i oficina tècnica i administrativa.

A més, el nou Pla també preveu habilitar 12 allotjaments per als 35 treballadors de la plantilla permanent i les seves famílies. Així, es legalitzaran dos allotjaments temporals de 42 i 31m2, respectivament, i es construirà un allotjament de nova creació. Per altra banda, es preveu situar allotjaments temporals al conjunt de la masia de Cavallera Alta mentre que també es preveu destinar la mateixa Casa Cavallera a allotjament dels visitants del centre.

El Roc Falcon es va implantar al paratge de la Cavallera Alta el 2002, com a delegació de l'empresa Falcon Center, amb la finalitat d'emancipar en l'interior d'aviaris falcons criats a Alemanya, com a pas previ a la seva exportació als Emirats Àrabs, principalment Dubai. L'emplaçament es va escollir pel clima i l'altitud de la zona. El 2007 ja es va aprovar un projecte per a la legalització de les edificacions construïdes fins el moment. A dia d'avui, Roc Falcon és la primera empresa mundial d'aquest sector, dona feina directa a 35 persones i treballa principalment amb empreses proveïdores de la comarca.