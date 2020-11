El tram de la LV-4241 que va de Solsona a la costa del Bou estarà tancat a partir de dilluns per obres

Les obres de condicionament de la carretera de Solsona al coll de Jou (LV-4241) que executa la Diputació de Lleida obliguen a tancar el vial en un tram de poc menys de dos quilòmetres a partir de dilluns, dia 16, fins al dia 27. La carretera es tancarà al trànsit rodat en ambdós sentits de circulació, concretament entre els punts quilomètrics 0+700 i 2+580, des de la sortida del nucli urbà per la Cabana d'en Geli fins al revolt de la costa del Bou.

Els itineraris alternatius seran la carretera LV-4011, per l'Hostal de Cirera, i la C-462, per la Llosa del Cavall. Els veïns afectats tenen alternatives per camins municipals, tot i que amb vehicles lleugers podran passar alguns dies mentre duri el tall. Aquest tram també afecta el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el càmping El Solsonès. Aquest tancament de carretera ha de permetre fer l'estabilització del terreny amb ciment. Posteriorment, es duran a terme els treballs d'estesa de l'asfalt amb pas alternatiu.

Les obres de condicionament de la carretera de Solsona a coll de Jou, reclamades durant molts anys, comprenen una longitud de 1.880 metres. Consisteixen en demolicions i enderrocs, esbrossada i moviments de terra, construcció de murs d'escullera, drenatges, ferms i paviments, així com senyalitzacions i proteccions.