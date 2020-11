El CTFC habilita un búnquer de la guerra civil per a ratpenats

En el marc d'un estudi per analitzar com els ratpenats poden ajudar a controlar la processionària del pi, actuant com a depredadors, el grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha habilitat el búnquer de la Guerra Civil Espanyola del Pi de Sant Just per afavorir-hi la presència de ratpenats.

Un dels responsables de la iniciativa, el biòleg del CTFC David Guixé, va explicar a Regió7 que ja fa uns mesos que van observar que al búnquer hi havia molts ratpenats i de diferents espècies. «Vam pensar que ja que estem treballant per ampliar la presència de ratpenats als boscos, podíem fer un refugi al búnquer i augmentarien també les poblacions d'altres espècies que no ocuparan mai una de les caixes niu que ja posem als arbres», va dir Guixé. I és que de moment el refugi l'han utilitzat el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat gris ibèric (Myotis escalerai), el ratpenat gris itàlic (Myotis crypticus) i l'orellut daurat (Plecotus auritus).

«Nosaltres volem que els ratpenats serveixin com a vectors que ajuden al control de les plagues.

El que intentem amb això és augmentar l'abundància i la diversitat d'aquestes espècies perquè hi hagi un major control natural sobre la processionària», explicava el biòleg. I és que la intenció de l'estudi és poder regular la població d'aquests insectes d'una forma natural.

El que s'ha fet al búnquer és tancar un túnel lateral d'uns 5 metres, el que era el polvorí on es guardaven les armes, però deixant un espai perquè els ratpenats hi puguin entrar i sortir. Les persones podran continuar visitant el búnquer tal com s'ha fet fins ara menys aquella part, que estarà tancada amb una porta que el consistori de Clariana està instal·lant. A més també s'ha fet una sèrie de forats i escletxes a les parets d'aquest túnel per afavorir la presència de ratpenats. En aquest sentit Guixé es mostra satisfet perquè aquesta iniciativa és un exemple de com es pot combinar la gestió del patrimoni natural amb l'humà o històric. «Dins d'un element patrimonial des d'un punt de vista cultural i històric com és un búnquer de la guerra civil, hi afegeixes una gestió de conservació del patrimoni natural. Així treballem el patrimoni com un tot, que és el que volem», va dir Guixé.

A més del búnquer, el CTFC té repartides pel bosc una sèrie de caixes niu per fer l'estudi dels ratpenats. Actualment l'ocupació d'aquests elements és del 60%, una xifra molt positiva, segons Guixé, tenint en compte que com que els boscos del Solsonès són joves no hi ha una presència gaire abundant d'ocells i ratpenats.