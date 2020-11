Educació treu a licitació les obres de restauració del mur de l'Institut Francesc Ribalta

El Departament d'Educació ha tret aquest dilluns a concurs les obres per restaurar i reforçar el mur que separa l'Institut Francesc Ribalta del camp de futbol municipal i les piscines que es va esfondrar el passat mes de maig. El pressupost del projecte és de 270.529,09 euros i el termini previst de les obres és de dos mesos i mig des del seu inici, tot i que no començaran fins, com a mínim, mitjans de desembre. Més enllà del restabliment del mur, l'actuació també contempla assegurar l'estructura del gimnàs de l'institut i del camp municipal perquè s'hi puguin dur a terme les activitats corresponents.

Aquest mur de contenció es va esfondrar la nit del 23 de maig, hores després que es detectés a la seva base el trencament de la canonada d'aigua que puja pel talús entre el camp de futbol municipal i l'institut i abasteix les instal·lacions del centre i de veïns de la zona. El dia següent, l'operari que s'havia encarregat de la reparació de la canonada va comprovar que un tram important del mur de contenció s'havia desplomat i que en perillava l'estabilitat a causa d'un moviment de terres.

Degut a la inestabilitat del gimnàs de l'institut i el camp de futbol, aquests han estat tancats des de l'afectació del mur de manera que el CF Solsona no ha pogut disposar del camp de futbol municipal per disputar els seus partits en el que portem de temporada. El fet que ara surti a licitació el projecte fa que el CF Solsona pugui arribar a jugar aquesta temporada a la ciutat ja que fins ara disputava els seus partits com a local a Cardona. Cal dir que un cop finalitzin les obres del mur encara hauran d'esperar un mes per tal que es substitueixi la gespa artificial del camp.