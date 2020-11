Lacetània Teatre dona 900 euros al Fons d'Emergència Social de Solsona

La companyia solsonina Lacetània Teatre ha fet un donatiu de 900 euros al Fons d'Emergència Social procedents de la recaptació de l'obra "La nostra Ciutat, que es va estrenar a Solsona per Festa Major. L'obra era un crit a la presa de consciència de la bellesa d'estar vius. El muntatge venia a dir que a vegades, es necessita ben poc per atènyer la felicitat, però a vegades, fa falta un cop de mà i que ens cuidem, especialment en condicions difícils. I això és el que ha volgut fer la companyia teatral.

Amb aquesta aportació solidària, el principal programa d'ajut social impulsat en l'àmbit local a Solsona passa a tenir 34.800 euros. Des de principi d'any, se n'han beneficiat 126 famílies i un total de 317 persones, per cobrir necessitats bàsiques. Aquesta és una xifra que s'ha incrementat notablement a causa de la crisi sociosanitària. Cal tenir en compte que el Rebost Solidari del Solsonès, inclòs en el Fons, ha atès fins avui 107 famílies (274 persones), mentre que en tot l'any passat van ser 65 les famílies beneficiàries d'aquest banc d'aliments. En aquests moments, n'hi ha 57 que continuen rebent aliments.

El Fons d'emergència social el va impulsar l'Ajuntament el 2008 per donar resposta a les situacions d'urgència provocades per la crisi econòmica. S'hi van adherir també Càritas Arxiprestal, Creu Roja del Solsonès i el Consell Comarcal, i hi col·laboren el Consell de la Gent Gran, Mans Unides, Petjades, Rotary Club de Solsona, SOM, Volem Feina, el Servei Connectem, Celsona Informació i la Xarxa de suport mutu de Solsona.