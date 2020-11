La vall de Lord estudiarà fer la recollida selectiva de deixalles conjuntament

Els ajuntaments de la vall de Lord –Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers– estan estudiant la possibilitat de fer la recollida selectiva de deixalles de manera conjunta tal com havien fet anys enrere amb l'objectiu de buscar una alternativa més econòmica a l'actual.

«Solsona en breu farà el porta a porta i això farà caure el model actual de recollida d'escombraries, ja que no serà sostenible de cap manera i els municipis que quedem estem intentant organitzar el sistema», explica un dels impulsors d'aquesta idea, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga. La posada en marxa del porta a porta a Solsona, que es retirarà del sistema comarcal actual de recollida, farà que la resta de municipis no es puguin fer càrrec del servei des d'un punt de vista econòmic, i per això el Consell Comarcal està estudiant un nou model de recollida per a tot el Solsonès. Tot i això, alguns municipis, com els de la vall de Lord, estudien alternatives per solucionar aquesta problemàtica abans que arribi el porta a porta de Solsona i millorar també els resultats de la recollida selectiva, que el 2019 va ser només del 39%, la pitjor de la Catalunya Central.

Aquest és el cas dels municipis de la vall de Lord. Tot i això, Selga assegura que encara «no hi ha res tancat, no ens hem despenjat d'enlloc a dia d'avui, però sí que és una cosa que s'ha posat sobre la taula per explorar-ho i valorar-ho perquè creiem que econòmicament, i pel que fa a recursos, seria una bona fórmula».

Selga afirma que si finalment aquesta idea tirés endavant, els tres municipis quedarien fora del model que vol aplicar el Consell Comarcal, però defensa que «s'ha de prendre una decisió com més aviat millor».

Actualment cada municipi té un sistema de recollida de residus diferent. Sant Llorenç ja fa uns anys que aplica el porta a porta a tot el municipi, Guixers està immers en una prova pilot de porta a porta de baixa freqüència al nucli de Vilamantells, mentre que la Coma i la Pedra compartia el mateix model que la resta de municipis de la comarca, tot i tenir contractada una altra empresa per fer la recollida.

L'alcalde de Guixers explica que, més enllà de com evolucioni aquest tema, el porta a porta de Vilamantells es mantindrà en el futur, ja que la recepció per part de la ciutadania ha estat bona i els resultats de recollida selectiva també estan sent molt positius.