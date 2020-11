Comencen els treballs per crear una associació forestal a la vall de Lord

Els ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers, que formen la vall de Lord, han iniciat les tasques per estudiar la possibilitat de crear una associació forestal conjunta amb participació pública i privada per tal de millorar la gestió dels boscos de la zona, tant els de titularitat pública com els privats.

Els tres consistoris van acordar en una reunió celebrada la setmana passada encarregar un estudi a tècnics forestals per avaluar l'estat dels boscos de la vall de Lord, quina capacitat tenen i quina és la viabilitat d'engegar aquesta iniciativa abans de crear la mateixa associació.

El principal objectiu de la creació d'aquesta associació és fer una millor gestió dels boscos per tal de minimitzar el màxim possible el risc d'incendi. «Si creem una associació fem que els recursos que tenim siguin compartits i que tingui un cost més baix per als propietaris fer la gestió dels seus boscos», va afirmar l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, a Regió7, i és que el batlle explica que, malgrat que els ajuntaments ja van fent la seva feina de gestió dels boscos, als privats els costa més per manca de recursos, el que fa que creixi el risc d'incendi.

Més enllà de la prevenció, aquesta iniciativa, sorgida d'un veí de Guixers, també implicaria millores per a la vall de Lord com per exemple generació de biomassa, creació de llocs de treball per a la gent de la zona, més sensibilització per part de la població i també l'oportunitat d'aplicar mètodes sostenibles de gestió dels boscos, com per exemple la ramaderia. En aquest sentit els ajuntaments preveuen la possibilitat d'instal·lar calderes de biomassa als seus equipaments municipals per tal d'obtenir un rendiment als boscos i apostar per l'energia sostenible.

La iniciativa encara es troba en una fase embrionària, tal com explica el batlle de Guixers, Jordi Selga, que apunta que es tirarà més endavant quan es tinguin els resultats de l'estudi forestal que els ajuntaments han encarregat. Tot i això, els tres consistoris tenen prevista una reunió amb els Bombers i les ADF per explicar aquesta idea.

Cal dir que només el 35% dels boscos de la vall de Lord és de titularitat pública, el que fa que la majoria dels boscos de la zona no estiguin en un estat òptim i poden suposar un risc d'incendi, el que es vol evitar amb aquesta associació.