El Solsonès posa el focus en els joves en el Dia contra la violència masclista

Aquest any Solsona i el Solsonès centraran la seva commemoració del 25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, en canals virtuals. Ho faran amb la divulgació de material de prevenció de les violències masclistes adreçat als col·lectius de joves. De fet, els vídeos ja es poden veure al web www.campanyaimpensables.cat.

D'una banda, es publiquen tres vídeos breus de la monologuista andalusa Pamela Palenciano, que dona eines de reflexió a la població juvenil a partir de la seva experiència com a víctima de violència amb la seva primera parella dels 12 als 18 anys. Els seus vídeos ajuden a detectar, prevenir i abordar la problemàtica. Palenciano és creadora del monòleg "No sólo duelen los golpes", que ha dut a diferents escenaris d'arreu del món amb humor i ironia.



Model de masculinitat per a nens i nois

Un altre material el constitueixen vídeos breus del psicopedagog i formador Daniel Gabarró per reflexionar sobre l'educació que reben infants i joves en l'àmbit familiar. Gabarró se centra en eines per a la prevenció de la violència des de l'educació efectiva i sexual, i explica com educar els nens i els nois en un model de masculinitat que faci impensables les violències.

Aquesta campanya es difondrà a través del compte @campanyaimpensables a Instagram i es farà arribar també als centres de secundària i a entitats educatives per tal de treballar-los a l'aula i poder-ne fer difusió. En aquests moments ja s'han publicat al web de la campanya "Fem impensables les violències masclistes", una iniciativa del Consell Comarcal i els ajuntaments, a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Solsonès. Són accions emmarcades dins la línia "Qüestiona't", adreçada a joves, professorat i famílies.



Impacte en els infants

També sota el paraigua de la campanya Impensables, dimarts que ve, dia 24, el Consell Comarcal obrirà les inscripcions al curs titulat "L'impacte de la violència masclista en els infants". L'impartirà el psicòleg expert en violència de gènere Raúl Liziana els divendres 4 i 11 de desembre de nou a onze del matí. És una formació adreçada a professionals dels àmbits de la salut, els serveis socials i l'educació, entre d'altres. Cal inscriure-s'hi per correu electrònic a siad@elsolsones.cat. Aquesta campanya té el suport de l'Institut Català de les Dones i rep el finançament de la Secretaria d'Estat d'Igualtat.



Fer visibles les violències

Paral·lelament, aquestes accions es complementaran amb falques de sensibilització de l'Institut Català de les Dones que s'emetran per Solsona FM i la il·luminació de l'Ajuntament de color lila durant tota la setmana vinent. Des de l'àmbit associatiu, el Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura ha engegat una campanya a Instagram (@generessolsones) per fer visibles les violències masclistes. Finalment, l'Associació de Dones del Solsonès realitzarà la tradicional lectura del manifest del 25-N a través d'Instagram Live (en directe) dimecres a dos quarts de vuit del vespre.