El porta a porta ha fet créixer l'índex de reciclatge d'Olius del 26% al 87%

La urbanització del Pi de Sant Just, a Olius, ja fa dos anys que està fent la recollida selectiva de deixalles amb el porta a porta, sistema que ha aconseguit que l'índex de reciclatge del municipi hagi arribat fins al 87%, quan l'any 2017 era només del 26%. Olius és un dels únics municipis de la comarca, juntament amb Sant Llorenç de Morunys i el nucli de Vilamantells de Guixers, que forma part d'una prova pilot que utilitza aquest model.

L'alcalde d'Olius, Antoni Màrquez, valora molt positivament els resultats del porta a porta que es va començar a aplicar el 2018 al Pi de Sant Just. «La gent ha entès que la gestió dels residus no és tan fàcil com posar les deixalles en una bossa, llançar-la i oblidar-se'n. La gent ja sap el procés que fan els residus i el cost que comporta, i per això estem contents perquè hem aconseguit que en siguin conscients», afirma l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez.

Pel que fa a participació, el batlle també ho valora de forma positiva. L'any 2019 la participació del porta a porta es va situar entre el 70 i 80%, però al 2020, segons el batlle, aquesta ha vorejat el 90%. El rècord de l'índex de reciclatge també va ser l'any 2019, amb el 87%, ja que aquest any ha disminuït una mica, fins al 85%.

Sobre la gent que no participa en el model de recollida del Pi de Sant Just, Márquez assegura que aquest any ja han aconseguit que alguns s'hagin començat a introduir en el sistema, però apunta que encara hi ha persones que prefereixen llençar les deixalles sense reciclar a Solsona. Márquez apunta que, un cop Solsona engegui el seu porta a porta, aquestes persones no tindran més opció que seguir el sistema del Pi de Sant Just.

A més del porta a porta de la urbanització, Olius també funciona amb un porta a porta de baixa freqüència per a les set masies que envolten el Pi de Sant Just, de manera que es recullen totes les fraccions menys l'orgànic a cada masia un cop al mes. Aquest model, que Olius podria ampliar a altres masies del municipi en un futur, és un dels que està estudiant el Consell Comarcal del Solsonès per millorar la gestió de residus de la comarca. El batlle d'Olius defensa aquest model assegurant que és un sistema molt pràctic que, a més de millorar els nivells de recollida selectiva, també ajuda a eliminar aquells contenidors de la comarca on s'acumulen deixalles sense control.