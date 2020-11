El Grup de Natura del Solsonès confirma la presència d'un llop establert a la comarca

El Grup de Natura del Solsonès (GNS) del Centre d'Estudis Lacetans ha pogut comprovar la presència del mateix llop a la comarca des del primer cop que va ser vist l'any 2017.

Segons informen des del GNS, es tracta d'un mascle que es mou per l'àrea d'alta muntanya situada entre el Solsonès, l'Alt Urgell i el Berguedà. Aquest exemplar va ser detectat per primer cop a la muntanya del Port del Comte l'any 2017. Motivats per la presència d'aquesta espècie al territori, el GNS va decidir realitzar-ne un seguiment per comprovar si el llop s'establia a la zona o es retirava cap a França, com ha passat en diverses ocasions en els últims anys al Pirineu català. Per fer el seguiment, membres de l'associació, actuant sempre de manera altruista, han realitzat transsectes –que consisteixen a cobrir diferents punts del territori per comprovar si hi ha rastres del llop– i es va realitzar fototrampeig per poder captar alguna imatge del llop. Gràcies a aquestes pràctiques, aquest any a més de les fotos que es van poder captar de l'individu, un total de tres en dos mesos, es va trobar un rastre i un excrement que es va enviar al Servei de Flora i Fauna de la Generalitat, que va comprovar que es tractava del mateix llop detectat en els anys anteriors. En total es van fer transsectes a 46 quilòmetres, en els quals van participar 12 persones de forma voluntària.

David Guixé, membre del GNS i biòleg, explica que actualment és una incògnita si augmentarà la població de llop al Solsonès o a la resta de Catalunya. «Es pensava que quan van començar a entrar els primers llops a Catalunya tindrien una evolució com la que han tingut a molts altres països, on la població ha crescut molt ràpidament, però aquí estan entrant individus joves, normalment mascles, i molt a poc a poc. De moment no s'ha instal·lat cap grup familiar ni cap parella, el que fa que sigui una incògnita el fet que en el futur es puguin reproduir a Catalunya», assegura Guixé. I apunta la caça del llop que es realitza a França com un dels motius, no l'únic, pels quals al llop li costa més arribar a Catalunya, però considera que el ritme d'arribada a Catalunya és estrany.