Comencen les obres de millora dels passos de vianants de l'Avinguda Mare de Déu del Claustre

Aquesta setmana comencen les obres de millora de la seguretat de tres passos de vianants no elevats de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre. És una actuació que s'emmarca dins el pressupost participatiu 2020-2021, en el procés del qual la millora de la seguretat d'aquests punts va convertir-se en la prioritat més votada.

Els treballs consistiran a ampliar l'espai de vorera dels tres passos de manera que el vianant disposi de més espai segur per avançar la sortida a la calçada. Aquesta ampliació farà que les persones no quedin amagades rere els vehicles estacionats i siguin més visibles per als conductors,

Les obres seran executades per Construccions Joan Colell Boix per un import de 23.157 euros. Està previst que s'executin en el termini d'un mes, aproximadament, i estiguin enllestides abans de final d'any, tot i que també dependrà del temps. S'intentarà que l'afectació al trànsit de vehicles i vianants sigui mínima.

Aquesta proposta va ser la més votada amb diferència per les divuit persones que van integrar l'equip de treball del tercer pressupost participatiu de Solsona, especialment després de l'experiència que va suposar presenciar l'atropellament d'una parella al pas de vianants de davant del tanatori durant la visita de camp.