Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Berguedà i Bages finalitzen els tractaments de processionària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha donat per finalitzada la campanya de tractaments aeris d'aquesta tardor per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa), la coneguda eruga que s'alimenta de les fulles dels pins. El Berguedà (4382 hectàrees), l'Alt Urgell (4.164 ha) i el Solsonès (2.570 ha) han estat les comarques que han rebut més tractament. A la Cerdanya (1000 ha) i al Bages (665 ha) també s'hi ha fet tractament. En total els treballs s'han realitzat a 15.000 ha en terreny forestal, principalment a les comarques del Pirineu i Prepirineu

Com tots els anys, s'ha encarregat un estudi de seguiment dels treballs efectuats. D'acord amb aquest estudi, l'eficàcia dels tractaments ha mantingut el nivell d'anys anteriors. La mortalitat és superior al 80% a les zones tractades a partir dels 18 dies i la persistència del producte a les fulles continua sent inferior a tres setmanes.

Tot i que les afectacions importants per processionària continuen la tendència a disminuir, s'ha mantingut l'esforç els últims anys en les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals. Com en campanyes de control anteriors d'aquest insecte, el producte fitosanitari utilitzat és biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki), el qual és compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a nociu ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics.

Agricultura destaca que l'aplicació d'aquests tractaments de control contribueix al fet que la gravetat de les afectacions mantingui la tendència a la disminució, malgrat que les perspectives sobre l'evolució d'aquesta plaga amb motiu del canvi climàtic no siguin favorables. L'objectiu d'aquestes actuacions no és erradicar d'aquest organisme nociu, sinó contribuir a l'equilibri natural mitjançant una disminució de les seves poblacions fins a nivells que permetin que els depredadors naturals i parasitoids puguin desenvolupar la seva funció de manera eficient.

Les actuacions de control d'aquesta plaga són especialment necessàries, atès que la processionària del pi produeix importants perjudicis a la població i a les economies locals com ara inconvenients en la gestió agroforestal, el turisme rural, la recollida de bolets o l'excursionisme. A més, representa un problema de sanitat forestal i cal considerar-lo un problema de salut pública a causa de l'afectació de les erugues sobre els animals domèstics i, sobretot, les persones, com ara urticàries o al·lèrgies.

El tractament més efectiu per combatre la processionària en l'àmbit forestal és l'aeri que es realitza a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues. Localment, també es poden aplicar altres tipus de tractaments de control, però sempre amb productes i tècniques autoritzats.