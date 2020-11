El concurs d'aparadors de Nadal de Solsona repartirà més de 1.000 euros

La regidoria de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), convoca el tretzè Concurs d'aparadors per Nadal. El consistori apunta que durant el període prenadalenc els propis establiments són un element clau per dinamitzar els eixos comercial i crear un incentiu més de l'activitat comercial, especialment en un any condicionat per la crisi de la covid-19. En total es repartiran més de 1.000 euros. A banda dels tres primers premis, entre els quals es repartiran 650 euros com en l'edició anterior, enguany s'amplien les recompenses entre les altres millors composicions.

Així, aquestes festes també hi haurà un primer premi de 300 euros, un segon de 200 i un tercer de 150. Tots tres rebran igualment un distintiu que es podrà exposar a l'aparador. A banda dels tres primers classificats, però, se sortejaran quinze premis de 25 euros per comprar al comerç local, amb la qual cosa tots els establiments participants tindran l'oportunitat de rebre una recompensa. Així mateix, hi haurà accèssit amb menció honorífica per a les botigues que també hagin rebut una valoració alta per part del jurat.

El jurat d'aquest concurs, que passarà a valorar els aparadors entre els dies 5 i 15 de desembre, estarà format per col·lectius diversos: infants del Servei d'Intervenció Socioeducativa El6; alumnes del cicle formatiu de Comerç de l'Escola Arrels II; La Inquieta; el Consell de la Gent Gran i Empresaris per al Solsonès. Cada grup emetrà una única votació consensuada. Els criteris que valoraran serà l'impacte visual de l'aparador (fins a 5 punts), l'originalitat i creativitat (fins a 5 punts) i la coherència de l'aparador amb la botiga (fins a 3 punts).

També col·laboren en aquest concurs nadalenc la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), Empresaris per al Solsonès, La Inquieta, l'Escola Arrels II, el Consell de la Gent Gran i El6.

Per participar-hi s'ha d'omplir el formulari que es pot descarregar en aquest enllaç https://bit.ly/3l40lPD abans del divendres vinent, dia 4 de desembre. Als establiments participants se'ls facilitarà un distintiu per col·locar en un lloc visible de l'aparador.