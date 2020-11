El Consell del Solsonès valora positivament el pas al confinament comarcal

El Consell Comarcal del Solsonès s'ha mostrat molt favorable a la decisió de la Generalitat de Catalunya de passar del confinament municipal al comarcal, a partir del proper dia 7 de desembre, sempre que les xifres de contagi ho permetin.

En aquest sentit, Sara Alarcón, màxima responsable de l'ens, ha indicat que, en comarques amb una baixa densitat de població com és el cas del Solsonès, té més sentit la delimitació comarcal que municipal, i encara més tenint en compte la pròpia naturalesa dels petits municipis. Així, el Consell Comarcal ha volgut destacar la diversitat del territori català i, més concretament, subratllar el caràcter genuí de territoris com el Solsonès, realitats que es considera que haurien de tenir-se en compte alhora de determinar les diferents normatives i polítiques públiques.

En aquest sentit, Alarcón ha explicat que "no hauria de fer por, a les autoritats catalanes, alhora de definir les diferents polítiques públiques, aplicar unes normatives adequades a les singularitats del territori". Alarcón ha afegit que "al meu entendre, això demostraria un profund coneixement de la diversitat del país i de la seva riquesa". Finalment ha declarat que implantar unes polítiques tenint en compte aquesta premissa, palesaria "una gran sensibilitat per facilitar la vida i el treball de les persones en funció del lloc on viuen".

La portaveu del grup comarcal de Junts per Catalunya, Isabel Pérez, ha declarat que "ens sembla molt bé aquest confinament en àmbit comarcal" si bé ha afegit que "lamentem que no s'hagi aplicat abans, ja que el Solsonès, com a comarca, té unes característiques molt concretes que farien possible l'obertura abans". Malgrat tot ha indicat que "de totes maneres, aplaudim l'obertura".

Per la seva banda, el portaveu comarcal d'AIS, Joan Solà, ha reclamat que "en una propera ocasió es tingui en compte el món rural i les característiques a diferents punts del territori". Solà ha anat més enllà afirmant que "en comarques com la nostra, la demarcació comarcal ja s'hauria hagut de tenir en compte des d'un bon començament". En el cas del grup APS-CUP, aquests han optat per no fer declaracions.

Des del Consell Comarcal del Solsonès també s'ha volgut reconèixer i agrair el gran esforç que està fent la població de la comarca a fi d'evitar una major propagació de la malaltia, i ha animat els veïns del Solsonès a seguir en aquesta mateixa línia.