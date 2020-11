Un estudi traurà a la llum nous detalls i la data de creació del drac de Solsona

El drac de Solsona no ha sortit pels carrers de la capital comarcal des de la festa major del 2019. Aquest temps d´inactivitat, a més de per la pandèmia, ha estat causat per un estudi que se li ha realitzat al Centre de Béns Mobles de Catalunya per tal d´obtenir més informació sobre la història d´aquesta figura representativa de la imatgeria i el folklore de Solsona, tot i que els resultats del mateix encara no són públics.

Els Geganters de Solsona ja feia un temps que pensaven en fer un estudi del drac per tal de, entre altres coses, conèixer l´origen de la figura. La primera referència que s´ha trobat del drac és de fa 328 anys. Aquesta es va localitzar en un llibre de comptes de la confraria de la Mare de Déu del Claustre on hi havia una inscripció en la que es pagava uns diners per pintar el drac. Llavors aquesta és la data que es pren com a referència.

El Centre de Béns Mobles de Catalunya va tenir la peça del passat desembre fins al mes d´agost, quan va tornar a Solsona. Durant aquest temps s´ha estudiat els materials i les tècniques de construcció de la figura per conèixer-la més a fons. A més d´això, se li ha realitzat un tractament d´anòxia, posant-la en una cambra sense oxigen per tal d´eliminar els microorganismes que poguessin danyar l´estructura del drac.

«Es tracta d´un dels dracs més antics de Catalunya i segueix estant ben viu ja que surt dos cops a l´any al carrer, per festa major i pel Corpus. Tot i estar ben viva, se li ha volgut fer un tractament de peça de museu», explica el macip major dels Geganters, Gerard Casas.

L´agrupació també va crear una comissió encarregada de buscar referències artístiques que es puguin relacionar amb aquesta figura. «El que volem és, a través de diferents obres d´art de l´època barroca, que és quan es situa més o menys la creació del drac, trobar-hi una relació amb altres expressions com pintures o escultures d´arreu del país per poder saber més del perquè es va fer d´aquesta manera», apunta Casas.

El macip de l´agrupació destaca la importància del drac per la ciutadania solsonina. «El drac és un dels elements més representatius de la imatgeria festiva de Solsona. Té d´origen la connotació religiosa de representar el mal, però és una peça tan única i viva que és difícil dir el que representa per cadascú», afirma Casas sobre la peça més antiga i pesada de la imatgeria de Solsona.

El geganter no descarta fer més endavant un estudi del cap original de la mulassa.