El Ple de Solsona aprova unànimement un pressupost consensuat per tots els grups

El Ple de Solsona va aprovar en la sessió plenària celebrada dijous a la nit de forma telemàtica el pressupost de l'any 2021 de forma unànime. "Avui votem un pressupost difícil i ple d'incerteses degut a les situacions i moments que estem vivint. Presentem un pressupost responsable, però també ambiciós, preparat per afrontar les conseqüències de la societat postcovid i alhora il·lusionant perquè afronta reptes importants i necessaris per la ciutat", va explicar el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri que va destacar també que es tracta d'un pressupost consensuat de forma conjunta amb totes les formacions polítiques del consistori.

El pressupost presenta un increment del 12% respecte el del 2020, arribant als 10,7 milions d'euros i caracteritzat per l'augment del deute degut a les inversions que es preveuen realitzar aquest any, trencant així la dinàmica que tenia el govern d'ERC de reduir el deute de l'Ajuntament cada any. Així, el capítol d'inversions creix un 107% respecte el del 2020 a causa de les obres de l'Illa Cultural de Solsona, que comportaran una aportació del consistori de 700.000 euros, el condicionament de la nova comissaria de la Policia Local amb 225.000 euros o la millora de la xarxa d'abastament d'aigua amb 145.843 euros entre altres actuacions. També incrementen els recursos dedicats a la regidoria de medi ambient, uns 141.000 euros més que aquest any, a causa de la previsió d'implementar el porta a porta l'últim trimestre del 2021.

Tal com va explicar Xandri, es va acordar amb la resta de formacions destinar 100.000 euros del fons de contingència a ajuts per la covid-19 i 50.000 a polítiques d'habitatge social, tot i que en un principi el govern d'ERC els volia destinar tots al fons de contingència.

Junts per Solsona, a través de Marc Barbens, va agraïr la predisposició del regidor d'Hisenda per arribar a un total de cinc acords entre els que es troben la inclusió d'una partida de 7.000 euros per encarregar un estudi de viabilitat de la piscina coberta, l'elaboració d'un pla d'usos del Camp del Serra, la incorporació el 2021 d'una partida per condicionar un aparcament d'autocaravanes, obrir les converses per al desenvolupament de nou sòl industrial de Solsona als grups de l'oposició i, finalment, destinar 150.000 euros del fons de contingència a ajuts i habitatge.

La regidora cupaire, Pilar Viladrich, també va valorar positivament els ajuts destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia, els recursos per millorar la gestió d'habitatges i l'esudi de la piscina coberta a més del finançament d'un pla municipal de cultura amb 12.000 euros.

Per la seva banda, la regidora socialista, Encarna Tarifa, va posar el focus en ajudar tamé als joves que no puguin disposar d'un habitatge a Solsona i a fer un esforç per potenciar les renovables a través d'un estudi per implementar calderes de biomassa a l'escola Setelsis i a la de música.