L´assemblea de geganters ha aprovat la nova junta directiva dels geganters de Solsona, encapçalada per Roger Davins Jovells. Pren el relleu de Gerard Casas, que ha estat macip major els últims quatre anys.

Els socis assistents a l´assemblea que es va fer dissabte a la sala d´actes del Casal de Cultura i Joventut de Solsona van ratificar la candidatura de Roger Davins, que va agrair la implicació dels nous membres de la junta de l´Agrupació de Geganters i el treball fet per l´equip sortint.

En el transcurs de l´assemblea es va fer un bon balanç d´aquests darrers quatre anys, i es van posar sobre la taula projectes previstos per al 2021. Tot i la incertesa marcada per la crisi de la covid-19, Roger Davins va explicar que «treballarem per aconseguir la màxima normalitat de la Festa Major de Solsona». També va remarcar que s´ha posat fil a l´agulla per a la renovació dels vestits dels nans, óssos i cavallets.

A més, Davins també va avançar que properament es farà una nova actualització de la base de dades dels socis i sòcies de l´entitat per tenir-les al dia.

La voluntat de la renovada junta de l´Agrupació de Geganters de Solsona és seguir mantenint viva la festa i la tradició, «i obrir-la a tothom qui en vulgui formar part per tal que segueixi creixent i enriquint-se».