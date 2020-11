Sant Llorenç de Morunys denuncia un «menyspreu» de la Generalitat en denegar-los el principal ajut del PUOSC

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys sent que la resolució definitiva del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 "suposa un menyspreu absolut" cap al municipi assegurant que la Generalitat no va tenir en compte les al·legacions que van presentar un cop es va denegar l'ajut en la resolució provisional.

El consistori piteu va sol·licitar un ajut per fer una reforma integral del pavelló espotiu del poble, ja que actualment està en un estat "molt precari". Segons l'alcalde de Sant Llorenç. Francesc Riu, en les reunions prèvies a la convocatòria del PUOSC, se'ls va dir que les actuacions en equipaments compartits per diferents municipis, en aquest cas el pavelló és utilitzat per la Coma i la Pedra i Guixers a més de Sant Llorenç, tindrien més punts de cara a obtenir la subvenció. El consistori va fer-ho constar en la sol·licitut de l'ajut.

Un cop publicada la resolució provisional, es va denegar l'ajut ja que no es va tenir en compte els punts referents a que l'equipament destinatari de la subvenció era compartit per diferents municipis. El consistori piteu va presentar al·legacions incloent cartes dels Ajuntaments de la Coma i la Pedra i Guixers, a més de l'Institut Escola de Sant Llorenç, usuari habitual de l'equipament i un recull de premsa per justificar que el pavelló és utilitzat per aquests ens per tal de poder obtenir els punts referents a aquest apartat.

Quatre mesos després, en la resolució definitiva del PUOSC 2020-2024, s'ha tornat a denegar l'ajut i no s'han tingut en compte les al·legacions ja que la puntuació de la sol·licitud és la mateixa que en la resolució provisional. El consitori piteu lamenta que també s'hagi denegat un projecte per a la millora de l'Institut Escola pel mateix motiu.

En el comunicat de l'Ajuntament asseguren que "queda demostrat un maltractament important envers la nostra població" i asseguren que ja s'ha fet una queixa a la Delegada del Govern. El batlle també ha assegurat a Regió7 que estudiaran en els propers dies si fer una reclamació al contenciós administratiu per defensar els interessos dels seus veïns i veïnes.

Més enllà de l'ajut del pavelló denegat, Sant Llorenç de Morunys ha obtingut una subvenció de 120.000 euros per destinar-la a millores de la sala polivalent, el menjador escolar i de la funcionalitat de l'Institut Escola en general, i una de 39.330, 11 per a la millora de la xarxa de clavegueram als carrers del Pinyer, Carretera de Solsona, Serra dels Bastets i Set Riberetes, i reforma del segon pis de l'institut per a la seva ampliació.