La Fira del Tió de Solsona durarà més dies i es repartirà en diferents espais

Les restriccions derivades de la covid-19 han fet canviar el format de la Fira del Tió de Solsona, que en la seva sisena edició es transforma en un certamen "versió XXL", repartit en diferents escenaris i durant més dies, entre el 5 i el 20 de desembre. No hi haurà mercat d'artesania a la plaça Major, però sí que es mantindran tallers familiars, concursos, espectacles infantils i actuacions musicals per dinamitzar el nucli antic, el comerç local i el sector de la restauració amb l'ambient nadalenc propi d'aquests dies. En total s'han programat una quinzena de propostes familiars i solidàries.

La primera cita serà aquest dissabte amb el concert de Marc Anglarill i Gregori Farràs Des de l'ànima. Es farà a dos quarts de vuit del vespre al Teatre Comarcal i les entrades es poden comprar en línia a la plataforma http://entrades.turismesolsones.com. La recaptació es destinarà íntegrament al Rebost Solidari del Solsonès.

Els diumenges 6 i 20 de desembre es reproduirà un esquema similar. Els matins, d'onze a dues, davant l'Ajuntament, hi haurà recollida de joguines noves per a la campanya de Creu Roja del Solsonès "Alimenta el tió amb il·lusió", tallers nadalencs per a infants a la plaça Major i venda de bastons i tions al pati Gòtic del Consell Comarcal, la recaptació de la qual també beneficiarà el Rebost Solidari. A les dotze del migdia hi haurà espectacles infantils, a càrrec de Tanaka Teatre el dia 6 i de Jaume Ibars el dia 20. A la mateixa hora, actuacions musicals d'Aisha Fay Acoustic (dia 6) i La Quinta del Barrio (dia 20).

Una de les principals novetats prenadalenques d'aquest any a Solsona és el recorregut en tren pels principals punts emblemàtics del centre. És una proposta de les regidories de Cultura i Educació per als dissabtes 12 i 19 de desembre d'onze a dos quarts de dues i de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit en viatges de 30 minuts. En aquest cas, cal inscriure-s'hi prèviament per correu electrònic a cultura@ajsolsona.cat i reservar el tiquet, que s'haurà de recollir a l'OAC municipal amb antelació. El preu serà de 5 euros per a cinc persones o de 2 euros les entrades individuals.



Dinamització del comerç i la restauració locals

També són nous els tres concursos d'aquesta edició, que tenen per objectiu fomentar el consum als establiments locals. D'una banda, es reptarà els infants a buscar 20 tions en aparadors de la UBIC i endevinar què han cagat. Els primers 50 participants que superin la prova entre els dies 5 i 12 de desembre tindran un esmorzar o berenar gratuït, igual que els primers 50 participants que ho facin entre els dies 13 i 20. Entre tots, se sortejarà una entrada familiar per a quatre persones al Zoo del Pirineu.

Un altre concurs serà a través d'Instragram. És la "Cadena solidària de regals" i consisteix a compartir al perfil propi un regal que s'hagi comprat a Solsona o comarca, mencionar @cadenaderegals i etiquetar #cadenaderegals. Amb aquesta iniciativa es vol promoure la compra a establiments de casa i el consum de productes artesans de proximitat per als regals de Nadal. En aquest cas se sortejaran deu lots de productes locals.

Finalment, amb la proposta "Fem pinya al Solsonès", es demana que es recullin els tiquets de compra d'establiments de la comarca associats a la UBIC, al Gremi d'Hostaleria i a l'Associació de Turisme de la Val de Lord per dipositar-los en bústies habilitades per a l'ocasió a les oficines de turisme de la comarca, al Consell Comarcal i a l'Ajuntament de Solsona. Entre tots els tiquets se sortejaran quatre vals de compra per valor de 150 euros cadascun. Les bases dels tres concursos es poden consultar als webs Firadesolsona.com i Solsonaturisme.com.

La Fira del Tió és organitzada per l'Ajuntament de Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, el Consell Comarcal, a través de l'organisme Solsonès Fires, amb la col·laboració de la UBIC Solsona, La Menestrala, el Gremi d'Hostaleria del Solsonès, l'Associació de Turisme de La Vall de Lord i la Diputació de Lleida.