Demanen al Consell del Solsonès fer un porta a porta amb recollida cada dos mesos

El Consell Comarcal del Solsonès està immers des de fa uns mesos en el procés per definir un model de recollida selectiva comarcal per millorar el seu índex de reciclatge i poder reduir també els alts costos de l´abocador generats per una mala recollida selectiva. En un principi es va acordar que s´apostaria pel sistema d´illetes però ara alguns ajuntaments volen demanar al Consell Comarcal que es faci un estudi sobre la viabilitat d´un sistema porta a porta amb recollida cada 45 o 60 dies.

Un d´aquests consistoris és el de Castellar de la Ribera. La seva alcaldessa, M. Claustre Sunyer, aposta per un sistema de recollida porta a porta de baixa freqüència. «L´orgànic en principi cadascú se l´hauria de compostar, però amb el sistema d´illetes que es planteja també, és a dir que en aquest sentit tampoc canviaria res. Llavors s´hauria de posar contenidors de 240 o 360 litres a cada casa i fer una recollida cada mes i mig o bé cada dos mesos. Potser el que sí que s´hauria de fer és posar una illeta en determinades zones dels municipis per emergències», apunta Sunyer a Regió7.

L´alcaldessa de Castellar justifica aquesta decisió després d´haver consultat amb ajuntaments d´altres comarques que utilitzen aquest sistema. «Al Pallars Sobirà, on 13 dels 15 municipis fan el porta a porta, estan molt contents i sembla que el sistema també pot ser viable aquí si no es fa cada setmana». Tal com explica Sunyer, el Consell Comarcal del Solsonès en un principi va presentar dues propostes. La primera era un porta a porta setmanal, amb un cost econòmic molt elevat. El segon era el sistema d´illetes repartides pel territori on hi hauria contenidors i es faria la recollida selectiva, que és la que en un principi va tenir més bona acceptació també perquè el cost econòmic era inferior. En aquest sentit Sunyer apunta que «si a la llarga hem de reciclar més, doncs el porta a porta és el sistema més efectiu».

El conseller comarcal de Medi Ambient, Marc Casabosch, va afirmar a aquest diari que encara no hi ha cap sistema concretat i que encara queda fer més treball per consensuar una solució.