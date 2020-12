Instal·len 8 caixes-niu per a mussol pirinenc al massís del Port del Comte

El Grup de Natura del Solsonès (GNS) amb la col·laboració del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han instal·lat 8 caixes-niu noves per a mussol pirinenc al Port del Comte en el marc del projecte BIOSOL – Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat del Solsonès.

Els darrers anys, s'ha fet seguiment d'aquesta espècie mitjançant estacions d'escolta i estudis bioacústics al nord del Solsonès, gràcies al projecte Interreg Habios, obtenint dades minses de la seva presència. La poca maduresa del bosc fa que l'estructura no sigui ideal pel mussol pirinenc a la vegada que hi hagi poca disponibilitat de cavitats per nidificar i reproduir-se i probablement baixa densitat i diversitat de petits mamífers, base de la seva alimentació.

Aquest any, gràcies a la col·laboració de l'estació d'esquí nòrdic Tuixent – La Vansa i de l'empresa KNAUF de Guixers, s'ha aconseguit finançament per a 8 caixes-niu que ja han estat instal·lades als rodals més òptims per a l'espècie. El GNS espera així afavorir la ocupació per a noves parelles reproductores i augmentar la població.

El mussol pirinenc és un petit rapinyaire estrictament nocturn que viu en boscos de pi negre. Les poblacions de mussol pirinenc de Catalunya es troben aïllades de la resta de poblacions europees. Actualment a Catalunya estan estretament lligades a un hàbitat forestal subalpí no gaire madur i amb manca de cavitats on fer-hi el niu entre d'altres factors, el que fa que es compti amb una població no gaire nombrosa i que estigui considerat com a "Vulnerable" segons el catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, que està pendent d'aprovació.