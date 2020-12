Solsona substituirà la cavalcada dels Reis Mags per un espectacle musical

Malgrat les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19, els infants solsonins podran veure els Reis Mags en un context diferent a la tradicional cavalcalda pels carrers de la ciutat. Finalment, l´opció que Melcior, Gaspar i Baltasar han escollit per no deixar els infants solsonins sense cavalcada ha estat un espectacle musical.

L´acte es durà a terme a la Sala Polivalent i comptarà amb un ampli ventall d´horaris al llarg de la tarda del 5 de gener. Durarà uns vint minuts i l´entrada serà gratuïta, però requereix la inscripció prèvia per a l´assignació de butaques i seguir les mesures de seguretat a través de la plataforma de venda d´entrades de Turisme Solsonès.

A més d´aquest esdeveniment, les regidories de Cultura i Educació de l´Ajuntament i la Comissió de Reis de Solsona han ideat tres propostes més amb formats completament nous pensats per als més petits. Així, s´oferirà un tren de Nadal pel centre de la ciutat, un vídeo personalitzat de Ses Majestats per a totes les famílies que el demanin i una bústia màgica per dipositar la carta.

Una de les primeres activitats d´aquestes festes a Solsona serà l´estrena del tren de Nadal, que farà el seu recorregut els dissabtes 12 i 19 d´aquest mes. Les famílies pujaran a la plaça del Camp i tornaran al cap de prop de 30 minuts de recorregut per alguns dels punts més emblemàtics acompanyats d´un personatge que els amenitzarà la ruta.

El tren estarà en funcionament d´onze del matí a dos quarts de dues i de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit amb reserva i compra de tiquet anticipada.

Pel que fa als Reis Mags, aquest any, inspirats per la productora local Vilà Produccions, ofereixen la possibilitat d´enviar vídeos personalitzats a tothom qui ho demani. Ja han fet alguna prova des de la seva haima en un indret remot de l´Orient i l´han fet arribar a Solsona. Els interessats poden sol·licitar aquest missatge especificant el nom de l´infant o la persona destinatària i la seva edat per correu electrònic a reismagsasolsona@gmail.com abans del dia 18.

A mesura que s´apropi la nit de Reis, a partir del dia 22 i fins al 3 de gener, excepte els festius, s´instal·larà la Bústia Màgica on dipositar la carta, amb sorpresa inclosa, al vestíbul de l´ajuntament. Hi serà les tardes de cinc a vuit, excepte els dies 24 i 31, que hi serà de cinc a set i el dia 3 de gener, d´onze a una del matí. El dia 2 de gener també hi serà matí i tarda. L´entrada s´organitzarà per nuclis familiars.

El consistori demana a tothom que respecti la durada de l´activitat per evitar aglomeracions i esperes innecessàries a l´exterior i facilitar que totes les famílies que ho desitgin puguin gaudir-ne.