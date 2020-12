Un grup de coloms en un edifici buit de Solsona crea malestar entre els veïns

Des de ja fa uns mesos es pot veure un nombrós grup de coloms a l´antiga Casa Boter situada a la carretera de Bassella de Solsona i actualment desocupada, que han generat malestar entre els veïns de la zona ja que la seva presència deixa molts excrements als voltants de l´immoble afectant els domicilis de la zona. El regidor de Junts, Xavier Torres, ho va traslladar en el darrer Ple assegurant que els animals causaven un problema de salut pública i demanant a l´equip de govern que treballés per posar-hi una solució.

El regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, va assegurar que l´Ajuntament ja fa anys que realitza un seguiment de la població de coloms que hi ha a Solsona, tres grups diferents, i últimament de forma especial en el que es situa a l´antic edifici de Casa Boter. Montaner va explicar ahir a Regió7 que, fins ara, la població estava controlada però que la situació s´ha complicat fins al punt que actualment podria representar un problema de salut pública.

El regidor va explicar que des de fa uns mesos el consistori s´ha posat en contacte amb l´empresa propietària del pis per tal que tanqués els accessos dels coloms, però mai han rebut resposta i, per tant, no hi havien pogut actuar. Ara han demanat un estudi per comprovar si es tracta d´un problema de salut pública del qual esperen tenir els resultats la setmana que ve. Si finalment es donés aquest cas, l´Ajuntament podria actuar a l´immoble al marge del propietari.

Montaner defensa la gestió del govern assegurant que fins ara no havien pogut actuar a l´edifici i que tampoc representava un problema de salut pública, però els excrements generats pels animals, el fet que n´hi hagi de morts o que hi hagi filtracions d´aigua a l´edifici, entre altres aspectes, fan que l´Ajuntament es disposi a actuar-hi si els estudis de l´empresa encarregada de fer el seguiment confirmen el problema de salut.

El regidor de Medi Ambient apunta, però, que els coloms no han fet nius a l´edifici i desconeix el motiu pel qual es concentren en aquell immoble, ja que també n´hi ha un altre de desocupat a la zona on els ocells no van.