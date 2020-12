Les conseqüències de la pandèmia abaixen el preu de la tòfona catalana

Les restriccions establertes arreu del món a causa de la pandèmia de la covid-19 han fet baixar el preu de la tòfona produïda a Catalunya ja que la demanda del producte també s´ha reduït. Un exemple és França, un dels principals consumidors de la tòfona catalana, que té la restauració tancada des de l´octubre.

Els preus d´aquest potent aliment s´han aproximat durant l´inici de la temporada d´enguany als 100 euros per quilogram, mentre que en altres anys el preu de la tòfona en l´inici de la temporada podia arribar als 300 euros el quilo. Tot i això, s´espera un increment de la demanda i del preu a partir de Nadal.

«Espanya és el principal productor mundial de tòfona però exporta el 80 o 90% de la producció. Independentment d´on l´exporta, a tot el món hi ha la mateixa situació», explica Daniel Oliach, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb referència a la reducció dels preus.

A Catalunya, aproximadament el 50% de la producció és silvestre i l´altre, de conreu, i acumula unes 1.400 hectàrees. «S´espera que la campanya aquest any sigui semblant a la passada, i se superi les dues tones. El problema està en la producció silvestre, que ve d´uns anys molt dolents per les condicions meteorològiques que no han acompanyat», apunta Oliach.

El sector de la tòfona s´ha posat com a objectiu crear una cultura de la tòfona a Catalunya i fer arribar aquest producte a les cases de la gent. «El gran problema que tenim és que hem estat grans productors, la tòfona s´ha venut a un preu molt elevat i no ens ha fet falta moure´ns per arribar al consumidor final. Ara s´ha començat a crear la cultura de la tòfona i a partir d´aquí el que s´ha de fer és que la gent tingui l´opció de comprar directament la tòfona als productors o a empreses comercialitzadores», assegura l´expert.

En aquest sentit, la presidenta de l´Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Carme Vivó, apunta que per poder fer arribar la tòfona a les cuines catalanes és necessari que el comprador tingui confiança en el producte. «Igual que si una persona va al mercat no comprarà fruita que no sigui fresca o estigui en mal estat, el mateix ha de passar amb les tòfones».

Pel que fa a les vendes, Vivó assegura que, encara que els preus actualment són baixos, els productors no tindran problemes per vendre tot el producte ja que segueix havent-hi demanda.

«A Catalunya som productors, tenim un producte excepcional que desconeixem i l´enviem tot a l´estranger, és absurd que no en gaudim», afirma el propietari i cuiner del restaurant Mare de la Font de Solsona, Roger Vilaginés, que viu la tòfona com una vàlvula d´escapament i un element per gaudir, i que ja comença a oferir els primers plats protagonitzats per aquest aliment.

Vilaginés destaca que enguany la tòfona negra ha arribat molt d´hora i madura. «Que a final de novembre tinguem una tòfona tan espectacular no ens havia passat mai. A més, ha baixat de preu, per tant és un any ideal per comprar-ne i menjar-ne», destaca el cuiner solsoní. En aquest sentit, apunta que fins ara era un producte exclusiu de l´alta cuina i que ara és necessari generar cultura de la tòfona a Catalunya. Per tant, fa una crida a la gent a comprar-ne enguany, que és un luxe més assequible que mai, i experimentar amb ella a casa.

El cuiner també va criticar el confinament municipal ja que suposa «una mort lenta i agònica» per als restaurants comarcals.