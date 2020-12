Solsona encarregarà un estudi el 2021 per valorar fer una piscina coberta

L´Ajuntament de Solsona contractarà un estudi per conèixer la viabilitat de construir una piscina coberta a la ciutat després que Junts per Solsona i Alternativa per Solsona-CUP negociessin amb Esquerra la inclusió d´una partida de 7.000 euros en el pressupost del 2021 destinada a aquest estudi.

El regidor i portaveu de Junts, Marc Barbens, es va mostrar satisfet per haver pogut incloure aquest acord entre els 5 establerts entre l´equip de govern i ells com a principal força de l´oposició. La formació liderada per Barbens va incloure aquest projecte en el seu programa electoral ja que considera que és una necessitat per a Solsona, la comarca i alguns municipis de l´entorn com Cardona i Oliana disposar d´una piscina coberta. «A més de l´estudi de viabilitat, també vam demanar que, a més de preveure la gestió pública, es mirés de fer una col·laboració publicoprivada per tal que alguna empresa pogués fer-ho rendible d´alguna manera», va assegurar Barbens a Regió7.

En aquest sentit, el líder de l´oposició afirma ser conscient dels costos que té associats una piscina coberta i que aconseguir que sigui viable econòmicament és complicat. Per aquest motiu aposten perquè fos una empresa privada l´encarregada de la gestió de la piscina i de poder-la complementar amb serveis relacionats amb la salut i l´esport com un gimnàs o sales de fitnes.

A falta de l´estudi, que serà el primer pas per conèixer la viabilitat del projecte, Junts es planteja que a la zona on hi ha actualment les cargoleres de l´escola el Vinyet construir-hi la piscina coberta. «És una zona de serveis, a prop de la que serà la nova escola i on històricament hi havia hagut les piscines de Solsona. No estem dient que s´hagi de fer allà, però és una bona opció», va afirmar Barbens.

Actualment les piscines municipals de Solsona se situen entre el pavelló esportiu i el camp de futbol. Junts no preveu modificar la piscina que hi ha ara per l´estat en què es troba ja que considera que la inversió que s´hi hauria de fer per arreglar-la sense fer-hi una coberta ja seria molt elevada.