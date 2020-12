El Carnaval de Solsona i Amisol recuperaran i adaptaran la figura del pop

El Carnaval de Solsona recuperarà una de les primeres figures de la festa més representativa de la ciutat, el pop. L´Associació de Festes del Carnaval i la Colla Gegantera de Solsona, ambdues amb les seves juntes renovades recentment, han firmat un conveni de col·laboració amb Amisol, l´associació solsonina prominusvàlids, per tal que el Carnaval estigui a l´abast de tothom i es reconegui la participació plena i efectiva de tota persona amb diversitat funcional.

La primera actuació que es durà a terme en aquest sentit és la recuperació del pop, una de les primeres figures del Carnaval solsoní que es va cremar l´any 1977 i que havia quedat en l´oblit des de llavors. Des de l´associació recorden que es tractava d´una figura de grans dimensions i les complicacions que comportava, i el fet que no hi hagués espai suficient per guardar-lo van influir en els motius de la seva crema.

La seva recuperació anirà a càrrec del taller Casserras, creador de les figures del Carnaval de Solsona i d´altres elements del bestiari festiu català. El pop s´adaptarà a l´acord arribat amb Amisol i tindrà unes petites diferències respecte de l´original, i es convertirà en un gegant amb característiques singulars i accessible a tothom.

El projecte de creació del pop es descobrirà en un acte que tindrà lloc el proper dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Comarcal, tot i que es podrà seguir en directe a través del web i del canal de YouTube del Carnaval de Solsona.

L´Associació de Festes assegura que el finançament per construir el nou gegant es té previst aconseguir-lo a través d´una campanya de micromecenatge.

Pel que fa al bestiari del Carnaval, l´Associació de Festes explica que està previst dur a terme una restauració de la figura del ruc, una de les figures més estimades per la ciutat i la protagonista d´un dels moments més emotius de la festa, la penjada del ruc.