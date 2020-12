El Miracle adaptarà el seu exterior per fer-lo més accessible

S?actuarà a l?exterior del Miracle per fer-ho visitable per a tothom que tingui diversitat funcional

S?actuarà a l?exterior del Miracle per fer-ho visitable per a tothom que tingui diversitat funcional arxiu/mireia arso

El santuari del Miracle farà un pas més per potenciar el turisme del complex amb l´adaptació del seu exterior per millorar-ne l´accessibilitat i donar-hi cabuda a tota persona amb diversitat funcional.

L´Ajuntament de Riner ha tret a concurs el projecte amb un pressupost de 364.059 euros amb IVA que es basarà en cinc actuacions. La més destacada és un circuit perimetral per l´exterior del complex que podrà efectuar-se lliurement o amb visita guiada i que estarà totalment adaptat a persones amb mobilitat reduïda i discapacitats sensorials, incorporant l´ús d´escriptura braille, codis Qr, audiodescripcions o figures tàctils. El recorregut donarà accés als punts més coneguts del Miracle però també a altres que no ho són tant.

El projecte també contempla la creació d´un espai de rebuda de visitants. S´adaptarà l´actual carretera secundària i la zona d´aparcament de vehicles, en un espai destinat als vianants i més acord amb el tarannà esperat en un lloc de calma i reflexió com és el d´un Santuari. Aquest nou espai peatonal es situarà davant del restaurant, a una zona on aparquen els cotxes i que té un mur, a la banda de l´aparcament, amb perill d´esllavissades. D´aquesta manera es crearà un espai serè, lliure de vehicles i barreres arquitectòniques.

A més d´aquestes actuacions s´habilitaran dues noves zones d´aparcament i es millorarà l´accés a les esglésies que formen part de la Ruta del Barroc.

L´alcalde de Riner, Joan Solà, destaca l´aposta per potenciar el turisme al Miracle. «Volem ser uns referents del turisme sempre buscant l´equilibri entre la pau, la sostenibilitat i el turisme al Miracle. Ara s´està fent una aposta molt important per la restauració del pati de la Casa Gran i aquest serà un pas més per millorar tot el complex», afirma. I és que a més d´aquest projecte,ja fa unes setmanes que s´està duent a terme la rehabilitació del pati de la Casa Gran.

El projecte de millora de l´accessibilitat del Miracle està finançat pel Pla de Foment del Turisme de la Generalitat de Catalunya.