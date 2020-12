Comencen les obres de millora del ferm i el clavegueram del carrer del Blat de Solsona

Aquesta setmana comencen les reivindicades obres de millora del carrer del Blat de Solsona. A banda de renovar-ne les xarxes de clavegueram i recollida d'aigües pluvials, se n'arranjarà el ferm, que presenta diverses deformacions. Els treballs es duran a terme en el tram de 62 metres de llargària delimitat per les cruïlles dels carrers del Gira-sol i de la Palla, a la urbanització de Cal Llarg.

Es tracta de renovar completament les xarxes d'aigua; concretament, dos col·lectors i els pous de registre d'inici i final. Amb el pas del temps, el paviment d'aquest tram s'ha malmès amb importants deformacions a causa del mal estat del clavegueram, ja que les conduccions de formigó estan trencades en diversos punts, les juntes no estan segellades i les trobades amb les escomeses dels habitatges també se'n veuen afectades.

Les obres, que tenen un termini d'un mes i mig, les executa l'empresa Nixin Cons per un import de 57.463 euros. A final de juliol el Ple municipal va aprovar la modificació de crèdit necessària per poder realitzar aquests treballs aquest any. Tot i que ja era una inversió prevista per a aquest exercici, s'havia ajornat per destinar-ne els diners a ajuts extraordinaris per la covid-19. Amb tot, es va decidir destinar-hi una part del fons de contingència per no demorar més una actuació considerada urgent.

Quant a l'afectació d'aquests treballs a la mobilitat, hi ha un habitatge, que ja ha estat avisat, que puntualment no podrà accedir al seu garatge. Pel que fa al trànsit rodat, es tallarà la circulació al carrer de la Palla, que es podrà desviar pel carrer de la Veça, mentre que el del Gira-sol continuarà obert.