Homenatgen el pagès que va donar a conèixer l’avenc Montserrat Ubach

Des d´ahir la cambra superior de l´avenc Montserrat Ubach té un nou nom. Ara s´anomena cambra Ramon de Cavallera en honor de Ramon Pujantell, el pagès que va ajudar l´espeleòloga a trobar el forat pel qual posteriorment descobriria la cavitat amb més profunditat de Catalunya.

Això va ser l´any 1963, quan una jove Montserrat Ubach acompanyada dels seus pares estava buscant el forat del qual la família de la casa de Cavallera Baixa havia parlat. Tot i que estaven a prop, no trobaven la boca de´avenc fins que un pagès, el Ramon Pujantell, els hi va dir com s´hi arribava. Gràcies a la seva ajuda, Ubach va poder descobrir posteriorment un dels avencs més importants de la geologia mundial del moment.

En l´acte d´ahir celebrat a Canalda, Montserrat Ubach va mostrar-se molt agraïda a Pujantell. «El Ramon forma part de la història de l´avenc des de 1963 i que el seu nom hi figuri junt amb el meu és una gran satisfacció. A més és un reconeixement i una mostra de gratitud per part dels espeleòlegs, dels amics i de tots aquells que treballem per l´estudi i la conservació del patrimoni natural», va dir Ubach.

Per la seva banda, Pujantell va assegurar a Regió7 que estava molt content pel reconeixement. «Érem totalment ignorants. Sabíem que hi havia un forat però no sabíem fins on arribava», va recordar el pagès.

El portaveu de la comissió Canalda 1100 anys, Marcel Camps, també va destacar el què significa i el què ha fet Pujantell per Canalda, sobretot com a president de la comissió des dels seus primers estatuts ara fa 18 anys i també va fer esment al seu coneixement del territori, descrivint-lo com un «pagès savi».

La família de Pujantell guardava la localització d´aquell forat en secret fins que li van confessar a Ubach ja que, com molts altres forats de la zona, era utilitzat com a amagatall durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. En aquest cas, s´hi guardaven estris preuats per la família però ells ni s´imaginaven la profunditat d´aquell amagatall secret.