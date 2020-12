Troben fragments d'un antic retaule durant la restauració de l'orgue de Solsona

Els treballs de conservació i restauració del moble de l'orgue de la Catedral de Santa Maria de Solsona han posat al descobert fragments que pertanyen a un antic retaule i que restaven ocults enmig dels tubs, ara ja retirats, i la brutícia acumulada dins l'estructura de fusta.

A banda de la recuperació dels colors originals del moble, verds, vermells blaus i daurats, totalment amagats per la capa de pols, sutge i fum que recobria l'orgue, una de les troballes més interessants ha estat la localització d'uns fragments de retaule, que possiblement datarien dels segle XV o XVII, i que tal vegada ja formaven part de l'anterior orgue, cremat l'any 1810.

Es tracta de 6 fragments de fusta policromada, en els quals s'hi dibuixa un cel estrellat amb un fons blau, que els experts aproximen a finals del gòtic o a principis del renaixement, situats a la part alta de l'instrument, just darrere dels tubs de façana, a l'indret on hi ha les ventalles d'expressió, que els amagaven totalment.

Mentre s'analitzen les troballes, l'equip de restauradores treballa per estabilitzar el suport de fusta i la policromia, que es trobaven en un estat de degradació important. El fet que es tracti de pintura al tremp fa que els treballs de rehabilitació siguin més complexos i delicats. Els fragments, un cop restaurats i documentats, es mantindran a la seva ubicació actual, formant part del moble de l'orgue.

Es preveu que els treballs de conservació i restauració del moble de l'orgue quedin enllestits abans de final d'any coincidint amb les festes de Nadal.