Riner i Odèn milloraran la connexió a internet gràcies a un conveni amb Solsona

L´Ajuntament de Solsona permetrà que els ajuntaments de Riner i Odèn instal·lin una antena d´internet WiMax a la torre de telecomunicacions de la Creu per tal de millorar la connexió als seus municipis.

Aquest dimecres a la tarda van firmar el conveni de col·laboració que regula aquest acord l´alcalde de Solsona, David Rodríguez, i els de Riner i Odèn, Joan Solà i Pere Vilaginés, respectivament.

Solsona disposa de la lliure disposició de 160 metres quadrats situats al paratge de la Creu, situat al terme municipal d´Olius, en virtut dels documents privats signats amb la propietat el 1982 i el 1994. Poc més de la meitat de la superfície està cedida al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, mentre que a l´altra part l´Ajuntament de Solsona disposa d´una caseta d´allotjament d´equips i de dues torres per a suport d´antenes de 18 metres d´alçària on es situaran les noves instal·lacions de Riner i Odèn.

L´orografia del territori dificulta la completa cobertura d´internet als termes municipals d´Odèn i Riner, motiu pel qual necessiten ampliar el desplegament de la xarxa WiMax amb una connexió d´alta capacitat per millorar l´accés a les noves tecnologies. Per la seva banda, l´Ajuntament de Solsona, tal com recull el conveni, «és conscient de la importància que els veïns d´aquests dos municipis disposin d´un bon accés a les noves tecnologies» i per això ha tirat endavant aquesta col·laboració.

Gràcies al conveni Riner portarà bona connexió d´internet a algunes zones fosques del municipi, especialment a Freixinet. Per fer-ho era indispensable poder col·locar aquesta antena a Solsona ja que és d´on rebrà la potència de la xarxa troncal de fibra òptica que hi ha a la capital comarcal.

Pel que fa a Odèn, ja feia anys que utilitzaven la tecnologia WiMax i fins ara tenien l´antena a l´antic seminari, però el canvi de propietat de l´edifici ha fet que hagin hagut de buscar un nou lloc.

La tecnologia WiMax permet que els domicilis rebin connexió d´internet a través d´un repetidor que estarà connectat amb Solsona i arribarà a les cases a través de radiofreqüència, sense necessitat d´instal·lar cablejat.