Finalitzen les obres de restauració del monestir de Sant Llorenç de Morunys

La Generalitat de Catalunya ha finalitzat la tercera fase de les obres de restauració del monestir de Sant Llorenç de Morunys, que n´ha aturat el procés de degradació general i ha permès l´ampliació de les dependències del Museu-Centre d´Interpretació Vall de Lord.

La intervenció, que s´ha dut a terme durant els últims 6 mesos, s´ha centrat principalment en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut, i les capelles que donen al claustre. La zona noble que correspon a la planta baixa i primera de la Casa Prioral i les capelles del claustre es destinarà al museu ja que tenia necessitats de nou espai.

En l´annex de Cal Morrut s´hi ubicarà l´arxiu històric, les dependències de direcció i estudi del museu i el nucli de comunicacions verticals. D´altra banda, la planta segona de la Casa Prioral es destinarà a dependències parroquials. El claustre actua com un element vertebrador del conjunt del monestir, dona accés al museu, arxiu i uneix les diverses dependències de la parròquia.

A més d´habilitar aquestes zones, les obres s´han centrat a aturar el procés de degradació de l´edifici tot consolidant les parts deteriorades. S´han restaurat els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les seves condicions d´aïllament, i s´han fet noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

L´obra ha tingut un finançament de 112.800,01 euros amb IVA inclòs per part dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat de Catalunya (en un 50%) i de l´Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (en l´altre 50%). A més l´actuació ha estat gestionada per l´Institut Català del Sòl (INCASÒL), mitjançant el projecte redactat per l´arquitecte Joan Canal i executat per l´empresa Constructora Auxiliar de Obra Pública SL.

Aquesta ha estat la tercera fase del projecte de rehabilitació. Les anteriors es van centrar en la restauració del claustre i la consolidació de l´estructura, cobertes i façanes del conjunt del monestir; així com l´adequació d´un primer espai per l´actual Museu-Centre d´Interpretació Vall de Lord.