El Carnaval de Solsona trenca barreres amb la discapacitat

Que et mesurin la temperatura abans d'entrar al Teatre Comarcal ja no sorprèn els solsonins. Però que ho facin dos bufons vestits de verd i taronja amb picarols, sí. Tot i l'atípic 2020, el Carnaval de Solsona es reinventa i no deixa de sorprendre. Un cop dins la sala, asseguts a les dues primeres fileres de butaques -normalment reservades a les autoritats- hi havia els usuaris d'Amisol, l'Associació Pro Minusvàlids de Solsona. Distribuïts en la resta de la platea, un centenar de solsonins van assistir a l'acte de presentació del pop, que serà el primer gegant inclusiu i accessible del Carnaval de Solsona, i del Carnaval per a tothom.

«A Amisol volíem que els nostres usuaris, o les persones amb característiques similars, poguessin participar activament del Carnaval. D'aquí va sorgir la idea de fer un gegant nou, adaptat, que es pugui treure cada dia de la festa i que es converteixi en una icona més del Carnaval», va exposar Carla Vendrell, gerent de l'entitat.

Un gegant creat els anys 70

El nou improperi, que és com bategen a Solsona els elements del seu Carnaval, recuperarà la imatge del pop, un gegant de la festa creat els anys 70 i cremat la dècada dels 80. L'artista Sessa Casserras serà l'encarregada de donar-li una nova vida fent-lo el primer gegant inclusiu que mai s'ha creat al Taller Casserras. «El pop serà ample i lluminós per dins, hi cabran dues o tres persones, fins i tot una amb cadira de rodes. Tindrà un accés fàcil i es podrà empènyer amb unes rodes», així descrivia Casserras el futur gegant.

Gerard Argerich, president de l'Associació de Festes del Carnaval, va explicar que el pop, si les mesures sanitàries ho permeten, serà inaugurat el diumenge de Carnaval. «El finançament es farà a partir d'una campanya de mecenatge. Volem que tot Solsona se senti seu el pop», deia Argerich.

L'altra gran novetat de l'acte va ser que, a partir de l'edició següent, el dimarts de Carnaval serà batejat com el Carnaval de tothom. Serà un dia en què es faran tot d'actes de la festa adaptats per a persones amb discapacitat.