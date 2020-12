Les estacions d'esquí catalanes inicien una temporada atípica marcada per les restriccions

Les estacions d'esquí catalanes han obert avui una temporada atípica marcada per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia de la covid-19. El primer dia d'esquí a La Molina i Masella ha atret uns 2.000 esquiadors i al Port del Comte la jornada ha estat més tranquil·la amb prop d'una cinquantena de persones.

L'estació del Solsonès ha engegat la temporada obrint la zona de debutants i la zona de trineus i tubbies. La meteorologia no ha acompanyat l'estació en aquest inici de temporada. Això ha fet que Port del Comte tingui obertes 5 pistes i la zona de tubbies, que han estat preparades amb neu artificial. Tot i això, el director de l'estació, Albert Estella, confia en què de cara al cap de setmana puguin tenir més pistes preparades i poder obrir la zona del Querol.

Pel que fa al primer dia d'aquesta temporada, Estella explica que han sigut prop d'una cinquantena les persones que han decidit anar a esquiar a l'estació. A més, apunta que més de la meitat són abonaments de temporada i coneguts de l'estació mentre que la resta són gent que han vingut de fora. Tot i això, es mostra satisfet per poder obrir l'estació ja que això "anirà animant a la gent a esquiar".

Per altra banda, a La Molina i Masella hi han acudit uns 2.000 esquiadors tot i que la temporada hagi començat en dia laborable i plena pandèmia. Es tracta, sobretot, de joves estudiants i famílies de la comarca que realment s'han mostrat ansiosos de tornar a practicar l'esquí després que la temporada passada s'interrompés bruscament el mes de març. Molina i Masella han iniciat una temporada marcada per les normes de restricció de mobilitat i les mesures sanitàries que han de possibilitar fer-la el més llarga possible. En aquest sentit els responsables de les dues estacions han apuntat que encaren la campanya dia a dia sense fer grans perspectives de com anirà.

No obstant això tenen l'esperança que en les pròximes setmanes es puguin obrir els remuntadors per tot el país també els caps de setmana, la qual cosa representarà l'inici real de l'activitat a la indústria de la neu.

Les estacions han adequat les instal·lacions per evitar al màxim possible els contagis, posant gestors de cues davant les taquilles, gel arreu de l'estació i establint l'obligatorietat de comprar el forfet en línia des de casa. Aquest primer dia d'esquí s'han generat algunes cues davant les oficines dels esquiadors que havien de retirar el suport del forfet, un tràmit que ja no hauran de fer la resta de temporada.