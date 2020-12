Un estudi apunta que el Solsonès i Cardona poden millorar l'atracció de talent a través del salari

Un estudi encarregat per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) sobre la competitivitat del territori en l'atracció i retenció de talent conclou que, en comparació amb la zona d'influència més propera, el Solsonès i la vila ducal tenen marge de millora tant pel que fa al salari monetari com l'emocional. Segons aquest informe, és molt possible que la millora en les condicions laborals, en general, repercuteixi positivament en l'atracció dels professionals que fan falta i són difícils de captar i en l'increment de persones que es vulguin dedicar a aquestes ocupacions, principalment joves.

L'objectiu de l'estudi era identificar els motius pels quals es produeix un buit de professionals de determinats perfils i de diferents sectors, que afecta la competitivitat d'algunes empreses. Els perfils que no s'aconsegueixen cobrir són diversos: professionals de la indústria, com mecànics de manteniment, electricistes, soldadors, matricers i torners, entre d'altres; treballadors altament qualificats, com enginyers de diverses especialitats; professionals de l'àmbit administratiu amb domini d'idiomes; personal vinculat a l'hostaleria i la restauració; oficials i peons de construcció i tècnics en atenció a persones dependents.

Aquest projecte ha estat executat aquest any per la consultora manresana The Talent Room amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals. Per fer una radiografia de la situació actual al territori de l'Adlsolcar, s'ha analitzat una mostra de 35 empreses, 20 del Solsonès i Cardona i 15 de la resta de municipis del Bages, considerats la zona d'influència, de la indústria, l'hostaleria, la construcció i l'atenció a les persones dependents.



Se supera la mitjana salarial

Quant al salari, en general és més baix a l'àmbit de l'Agència que a la resta del Bages, si bé en la indústria és més competitiu que a l'hostaleria i la construcció. En l'atenció a les persones dependents, en canvi, els salaris són iguals, ja que es regeixen per un mateix conveni a nivell estatal. En qualsevol cas, la majoria de retribucions analitzades superen la mitjana salarial de Catalunya, excepte en la construcció.

Pel que fa a les retribucions no monetàries, també és el sector industrial el que aplica més mesures de tipus emocionals, com per exemple la promoció interna, la progressió salarial, la formació tècnica, l'horari flexible o el cotxe i l'ordinador d'empresa. Per contra, és en la construcció on se n'apliquen menys, seguit de prop per l'hostaleria. Així mateix, la progressió salarial és una pràctica que s'estila tant a l'àmbit del Solsonès i Cardona com a la resta del Bages, però la formació tècnica i el desenvolupament competencial del personal estan molt més estesos a la comarca veïna.

L'encàrrec d'aquets estudi s'emmarca dins d'una línia de treball de l'Adlsolcar implementada des de fa almenys tres anys enfocada a atraure talent. Entre altres actuacions, s'ha creat una base de dades a LinkedIn per incorporar professionals susceptibles de voler viure i treballar al territori, actualment formada per més de 300 persones; s'ha fet un pla de màrqueting amb mesures per arribar a perfils tant professionals com empresarials i a inversors, i s'està desenvolupant el projecte "Talent en xarxa al territori SolCar".