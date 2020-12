Solsona Experience recupera dues visites guiades per col·laborar amb La Marató

La cooperativa solsonina de dinamització turística, Solsona Experience, col·labora enguany amb la Marató de TV3 amb l'organització de dues visites que tindran lloc el dissabte 19 i el diumenge 20 de desembre al matí. Es tracta de "L'ensenyament a Solsona" i "Bèsties, història i simbologia".

"L'ensenyament a Solsona" vol retre homenatge a tots els edificis que han estat significatius en l'educació dels solsonins al llarg de la història. Albert Colell, president de la cooperativa, apunta que "la visita no només se centra en les antigues escoles i instituts, sinó que també vol recordar centres educatius per adults com l'antiga universitat, els centres culturals o l'ateneu." La ruta va ser estrenada per la festa del mestre el novembre del 2018 i hi van assistir professors de totes les escoles de la comarca.

La segona visita que organitza Solsona Experience porta per nom "Bèsties, història i simbologia". En aquest cas, va ser la proposta que va fer la cooperativa pel Dia Internacional dels Museus (DIM) de l'any passat. La ruta es concentra en el bestiari amagat tant pels carrers i places com en els edificis emblemàtics de la ciutat. Un dels atractius de l'activitat és l'entrada als absis romànics de la catedral on es podrà conèixer la simbologia religiosa de les bèsties de l'edifici. La història popular del bestiari present en places i carrers, igual que la del bestiari folklòric, també serà recollida en l'activitat.

Ambdues visites són aptes per tots els públics, tenen una durada de poc més d'una hora i es duran a terme amb grups reduïts de deu persones. "Les visites escollides s'han ofert en situacions comptades, i volem donar l'oportunitat a la gent de gaudir-les, ja que són temes que ens involucren a tots" apunta Colell.

Enguany és la primera vegada que Solsona Experience col·labora amb la Marató de TV3. Ivan Viladrich, soci fundador i treballador de la cooperativa, explica que "ja feia anys que ens ho plantejàvem, però la situació actual ens ha impulsat encara més a participar, perquè aconseguir millors eines per conviure amb la covid-19 és necessari per a tots."

El preu de les entrades, que es posaran a la venda a la plataforma Entrades Solsonès, anirà íntegrament destinat a la Marató de TV3. A més, qui ho vulgui podrà ampliar el donatiu a través dels canals oficials del projecte solidari.