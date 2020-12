Educació preveu que les obres de l’escola El Vinyet acabin en un any

Les obres de construcció del nou edifici de l´escola El Vinyet estan en marxa des de fa unes setmanes i la previsió del Departament d´Educació, tenint en compte el bon ritme de les obres, és que els alumnes puguin estrenar el nou equipament d´aquí un any, és a dir, en el segon semestre del curs 2020-2021.

Es tracta d´un dels projectes més esperats a Solsona des de que el 2007 els alumnes estiguin estudiant a un espai municipal i molts ells en mòduls prefabricats per manca d´espai. Les obres del nou edifici van començar l´octubre del 2019, quan es va signar l´acta de replanteig. Tot i això, l´empresa guanyadora del concurs, Grup Soler, no va reprendre les obres després de l´estat d´alarma. Per aquest motiu, la Generalitat va cedir el projecte a una nova constructora, Vilà i Vila Obres i Serveis, que és la que està duent a terme les obres.

L´alcalde de Solsona, David Rodríguez, assegura que les obres van a bon ritme però que amb aquests projectes tan llargs pot sorgir qualsevol complicació que retardi el termini d´aquestes. Tot i això, el batlle està satisfet perquè finalment les obres tirin endavant i a bon ritme ja que era una actuació molt necessària per la ciutat i, sobretot, pels alumnes de l´escola El Vinyet.

Actualment s´està aixecant l´estructura del que serà l´edifici principal dels dos que preveu el projecte. El nou edifici acollirà els prop de 220 alumnes que aquest curs segueixen a les cargoleres.