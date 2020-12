Arnau Vilaseca és premiat per la producció de conills sense antibiòtics

El pagès de Prades, Arnau Vilaseca, ha estat guardonat en la modalitat Jove Emprenedor Innovador dels premis PITA (Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària) atorgats per la Generalitat, pel maneig en la producció de conills sense ús d´antibiòtics a la seva granja de Cal Palà.

Vilaseca ha incorporat un maneig innovador a la seva granja de conills de 400 mares. Treballant amb un ritme extensiu, sense superposar lactació i gestació, el seu maneig permet no utilitzar antibiòtics. La granja funciona amb llum solar, ambient controlat (calefacció hivern i refrigeració estiu), automatització del menjar, sistema de pales per a evacuar els fems, i allotjaments alçats amb reposapeus a tots ells.

El maneig de la granja de conills és el que li ha permès prescindir de l´ús d´antibiòtics en el creixement dels conills des d´octubre de 2016, són ja prop de 3 anys sense utilitzar antibiòtics. La producció de conills de Cal Palà és singular, no només per l´absència d´ús d´antibiòtics, sinó també per la centralitat del benestar de la mare, i per la permanència de gran part dels llodrigons amb la mare fins el dia del sacrifici, contribuint a tenir uns conills més sans i forts.

Vilaseca es va mostrar ahir molt satisfet pel reconeixement a la seva forma de treballar. A més del maneig amb el que treballa la granja i pel qual ha estat reconegut, Vilaseca destaca també la decisió que va prendre fa tres anys de substituir els antibiòtics pels probiòtics. «No hem deixat d´utilitzar antibiòtics només per la carn, sinó per un tema de sostenibilitat i salut pública. Sabem que cada cop hi haurà més bactèries residents als antibiòtics i això és una de les causes del seu ús sistemàtic en ramaderia», apunta el pagès fent referència a les restes d´antibiòtics presents en les femtes que s´utilitzen als camps.

Vilaseca assegura que aquest sistema de maneig de la granja «ja l´hem estandaritzat» i apunta que és totalment replicable a qualsevol granja de conills». Tot i això, apunta que «el que és evident és que aquest maneig no produirà com ho pot fer una granja intensiva».