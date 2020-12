Drons amb llums, una manera més sostenible de dibuixar figures al cel

A dia d'avui els espectacles de llum amb drons són inèdits a Catalunya, però l'empresa Flock Drone Art, que té el camp d'assajos a Freixinet, serà l'encarregat de portar-los aquí. L'empresa creada fa uns dos anys per un grup de socis de diferents punts de Catalunya serà la primera en oferir un espectacle d'aquest tipus a Catalunya, concretament a Manresa el proper 3 de gener.

Aquesta pràctica que hem pogut veure en alguna ocasió a través de la televisió en la retransmissió d'algun esdeveniment al continent asiàtic, on ja fa anys que funciona, arriba en plena pandèmia a Catalunya tot i que els seus impulsors defensen que és un bon moment per introduir aquest espectacle al país.

I és que en el context de pandèmia actual on el distanciament entre persones està a l'ordre del dia, aquest tipus d'espectacle permet que els ciutadans en puguin gaudir des de les seves respectives cases. Això també es pot fer amb els focs artificials però la diferència és que els drons són més sostenibles perquè no deixen residus.

Flock Drone Art té el seu centre de proves a una masia de Freixinet, al Baix Solsonès. Allà hi viu un dels socis, Joan Pleixats, ja conegut al poble per fer exhibicions de drons de carreres amb el seu germà durant els darrers anys.

Pleixats destaca que Freixinet és el lloc ideal per tenir l'espai on l'empresa aprèn, practica amb els drons o crea els protocols d'actuació entre altres coses, sobretot pel que fa als permisos. I és que aquest tema és el que ha donat més complicacions a la jove empresa. Un dels socis, Fran Arnau, assegura que «això aquí és molt nou i el sistema legal no estava preparat per adaptar-s'hi. Nosaltres portem dos anys lluitant per aconseguir uns permisos que ha costat molt obtenir per la novetat que implica». A Freixinet hi tenen un permís quasi permanent degut a estar lluny d'un aeroport i no haver-hi espai de vol restringit.

Arnau i Pleixats estan molt contents amb la rebuda del seu projecte que, tot i tenir preparat des de fa mesos, no han pogut posar en marxa a causa de la pandèmia.

El primer espectacle de drons amb llum a Catalunya es farà a Manresa i, segons Fran Arnau, un dels socis de l'empresa Flock Drone Art, «ajudaran els Reis a arribar a Manresa».

El de Manresa serà un espectacle basat amb iconografies tradicionals nadalenques amb una música creada per un artista que treballa amb la mateixa empresa. Els veïns i veïnes de Manresa podran gaudir d'una coreografia amb 50 drons que faran figures de quasi 100 metres d'amplada per 80 metres d'alçada a dalt de l'escola Puig Berenguer. L'espectacle s'anomena Drone Show Nadal Art i serà una mostra de les diferents figures que poden fer els drons al cel nocturn.

«Nosaltres fem un disseny amb 3D amb cada un d'aquests drons per generar figures, paraules o colors i la combinació d'això amb la música genera l'espectacle que es podrà veure a Manresa, explica Arnau.

L'empresa compta amb 50 drons però confien en ampliar la flota en el futur per tal de poder fer noves figures i millorar la resolució de les imatges que realitzen aquests vehicles aeris.