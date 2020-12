Neix una campanya al Solsonès per combatre les discriminacions contra el col·lectiu LGBTIQ+

El Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona, a través del Servei d'Atenció Integral (SAI), i La Cugula, la jove associació del Solsonès que té l'objectiu de visibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+, posen en marxa la campanya «(Im)Perceptibles». Aquesta acció es concretarà mitjançant quatre vídeos de sensibilització que es publicaran a les xarxes socials setmanalment a partir de dilluns, dia 21.

L'objectiu de la campanya és combatre un tipus d'agressions o discriminacions invisibles i subtils que, malgrat que no es vegin, existeixen en la nostra societat. Les persones LGBTIQ+ les viuen en relació a l'orientació sexual, l'expressió de gènere, la identitat de gènere i el sexe biològic. Tal com expliquen tècnics del SAI, en una societat que té la necessitat d'etiquetar, «sovint oblidem que les etiquetes són discriminatòries i que no engloben totes les realitats existents». Per això es vol animar la ciutadania a «reflexionar i ser conscient de la diversitat i la riquesa que aporta».

Cada vídeo de la campanya «(Im)Perceptibles» posarà el focus en un dels eixos en què es produeix aquesta discriminació vers el col·lectiu LGBTIQ+. Les diferents peces es podran veure a les xarxes de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i La Cugula. A l'estiu, ja es va dur a terme una altra campanya per reflexionar sobre conceptes com el sexili [terme usat quan una persona LGBTIQ+ ha de marxar a un altre lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta la seva orientació sexual o identitat de gènere] i la diversitat existent més enllà del binarisme home-dona.

La d'aquest hivern és una de les primeres accions de La Cugula, una associació nascuda a l'octubre que vol donar veu a la comunitat LGBTI a la comarca amb l'objectiu de visibilitzar els seus drets i reivindicar el seu espai en un entorn rural. El seu compte tant a Instagram com a Twitter és @lacugula i el seu correu electrònic, lgtbisolsones@riseup.net.

La campanya es coordina conjuntament amb el SAI del Solsonès, creat al Consell Comarcal el 2018, per oferir informació, atenció i suport en incidències, denúncies o altres tràmits relacionats amb la discriminació i coordina accions comarcals de sensibilització i prevenció de la LGBTIfòbia.